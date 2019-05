Pide Seade respuesta enérgica a Trump

Cd. de México (30 mayo 2019).- México debe responder enérgicamente si el presidente Donald Trump lleva a cabo la amenaza de imponer un arancel de 5 por ciento a todos los productos mexicanos importados a

Anuncia Trump arancel de 5% a México"Nosotros, en mi opinión, debemos responder en una forma enérgica, pero antes de eso ahora mismo iniciar contactos discretos para saber de qué estamos hablando", afirmó en conferencia de prensa luego de que el Mandatario estadounidense publicara en Twitter la amenaza.



"México estará en un aprieto. Lo correcto sería responder ojo por ojo, pero es irse hacia la jungla cuando estamos tratando de construir algo bueno", añadió.



Trump dijo que la medida sería tomada el 10 de junio porque México no ha logrado detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos.



"No hay justificación para hacer algo así por migración", expresó.



"Lamento mucho el anuncio", agregó.



El funcionario, que representó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la renegociación del TLCAN, dijo que entrará a consultas.



"No voy a aceptar que el Presidente decidiera no responder a esa medida", dijo.