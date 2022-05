Pide también Chile a EU invitar a todos a Cumbre

Santiago, Chile.- La exigencia de que Estados Unidos invite a todos los países a la Cumbre de las Américas cobró un nuevo impulso luego de que Chile se sumara a la demanda iniciada por el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista con el diario local La Tercera, la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo que Washington debe extender la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, incluso aunque haya diferencias, aunque advirtió que "el que invita es el dueño de casa".

"Lo que hemos estado insistiendo en las conversaciones bilaterales y lo que quiere el Presidente (Gabriel Boric) es que ojalá esta fuera una cumbre lo más amplia posible", zanjó Urrejola en la conversación publicada el domingo.

"Porque independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que puedan existir en materia de derechos humanos respecto de algunos Gobiernos, creemos que pospandemia y con crisis económica, es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias".

Urrejola reveló que ha hablado del tema con varios Cancilleres y con otros representantes de Gobiernos, y sostuvo que es necesaria la presencia de esas naciones para resolver las disputas en la región, que consideró "superfragmentada".

"La región, como lo ha dicho el Presidente varias veces, está superfragmentada, se ha polarizado y, de alguna manera, bajo el liderazgo del Presidente Biden sería importante poder conversar más allá de las diferencias", dijo.

"Los últimos años demuestran que la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, hay que cambiar la receta", sugirió.

La Canciller chilena, no obstante, descartó que la participación del Presidente Boric en la Cumbre estuviera supeditada a la presencia de todos los países, como sí han condicionado López Obrador y el Mandatario boliviano, Luis Arce.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio con Estados Unidos como anfitrión. Washington ha advertido que no planea invitar a países que no respetan la democracia, citando en particular a la tríada de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Otros Mandatarios izquierdistas, como la de Honduras, Xiomara Castro, y el De Argentina, Alberto Fernández, han pedido a EU que se incluya a todas las naciones del Hemisferio.