Piden 6 meses de prisión preventiva para Áñez en Bolivia

Agencias

La Paz, Bolivia— La Fiscalía de Bolivia solicitó este domingo para la ex Presidenta interina Jeanine Áñez y sus dos ex ministros la detención preventiva por seis meses y el traslado a centros carcelarios por riesgo de fuga.

La audiencia judicial en la que se definió la situación de Áñez se realizó de manera virtual en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde están detenidos, publicó EFE.

Áñez y sus ex ministros Rodrigo Guzmán, de Energía, y Álvaro Coímbra, de Justicia, fueron detenidos en el marco del caso llamado "golpe de Estado" y se les acusa de "sedición y terrorismo" durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la salida de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

A las afueras de la Felcc había varias personas, entre los que apoyan a la ex Mandataria interina y los que exigen que se haga justicia.

En tanto, el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este domingo que no se cansará de pedir justicia por los hechos violentos durante la crisis de 2019 y reiteró su pedido para que se esclarezca el "golpe de Estado" del que dice fue víctima.

"Esclarecer el Golpe de Estado de noviembre de 2019, hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales, no solo es defender la democracia en Bolivia sino también la de América Latina y del Caribe", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Tras las elecciones de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe en el que señaló que hubo "operaciones dolosas". Algunas de las evidencias estadísticas presentadas por la OEA, como el cambio en la tendencia a favor de Morales, han sido cuestionadas por investigadores independientes.

Morales insiste en que no hubo fraude y señaló que casi un año después los resultados de las elecciones en las que ganó Luis Arce la Presidencia lo demuestran.

La renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019 dejó un vacío de poder, ya que a su vez dimitieron las personas que por línea debían sucederle constitucionalmente, hasta que a los dos días, la entonces senadora Áñez activó el mecanismo sucesorio y asumió la Presidencia interina con el aval del Tribunal Constitucional y posteriormente con la aprobación por decreto de Parlamento, donde el MAS era mayoría.

Mediante esa misma ley se dejó "sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados".

"Como ex Presidente de Bolivia y Presidente del MAS-IPSP no me cansaré de pedir justicia para 36 víctimas fatales, más de 800 heridos, mil 500 detenidos ilegalmente, centenar de perseguidos judicialmente y exiliados y asedio a Embajada de México, con proceso justo y sanción en ley" afirmó Morales en otro tuit.

En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los políticos bolivianos a "consolidar la paz'' y pidió un "debido proceso'' tras las detenciones.

El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el "diálogo y la reconciliación'' en Bolivia y pidió resolver los conflictos "en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas''.