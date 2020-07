Piden a estadounidenses celebrar Día de la Independencia en casa

Agencias

The New York Times

Los funcionarios de salud instan a los estadounidenses a reducir los planes del Día de la Independencia después de que los niveles de casos de coronavirus alcanzaron nuevos niveles desalentadores ayer martes, con ocho estados estableciendo registros de informes de un solo día.

La Autoridad de Salud de Oregón advirtió que "la opción más segura estas vacaciones es celebrar en casa". En Nebraska, los líderes estatales sugirieron que los anfitriones de comidas al aire libre mantengan listas de invitados para facilitar el rastreo de contactos. En el condado de Los Ángeles, donde se han anunciado 10 mil nuevos casos desde el viernes, el departamento de salud pública ordenó el cierre de playas y la cancelación de espectáculos de fuegos artificiales.

En otros lugares, las súplicas fueron similares: evite la fiesta. Quédate en casa. No empeores una mala situación.

"No queremos más cierres, pero nuestros números están por las nubes", dijo el doctor Cameron Kaiser, el oficial de salud pública en el condado de Riverside, California. "Por favor, no haga reuniones en casa, incluso si cree que todos están saludables, y en su lugar celebre las vacaciones con las personas con las que vive. Comenzamos a ver más y más casos después del Día de los Caídos, y no podemos permitirnos otro salto después del 4 de julio".

La perspectiva del virus en los Estados Unidos es mala y empeora. Con más de 48 mil casos nuevos este martes, el país estableció un récord diario por cuarta vez en una semana.