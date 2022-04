Piden a Texas declarar 'invasión' en frontera con México

Reforma

San Antonio, Estados Unidos(06 abril 2022).- Ex funcionarios del Gobierno de Donald Trump llamaron al Gobernador de Texas, Greg Abbott, a declarar una "invasión" en la frontera con México y darle poderes a la Guardia Nacional y a la Policía estatal para impedir el paso a migrantes, una autoridad que en Estados Unidos corresponde al Gobierno federal.

El Gobernador republicano se dispone a anunciar en las próximas horas "medidas sin precedentes" para detener a los migrantes, luego que el Gobierno federal anunció que abandonará una ley que le permitía rechazar pedidos de asilo por razones de Covid-19.

No se sabe si Abbott, quien busca la reelección en noviembre, y quien ha instalado más barreras fronterizas y ha permitido que la policía estatal detenga a migrantes, apoya la declaración de "invasión" propuesta por los ex funcionarios. Abbott no ha dado detalles sobre las medidas que anunciará el miércoles.

La Patrulla Fronteriza calcula que unos 18 mil migrantes tratarán de cruzar la frontera cada día una vez sea levantada la medida sanitaria, conocida como Título 42, en mayo. La semana pasada el promedio era de unos 7 mil 100 migrantes por día.

Pero desde el punto de vista de los ex funcionarios de Trump, Texas y Arizona podrían hacer lo que el Gobierno federal no puede. Su plan se basa en una interpretación inédita de la Constitución de Estados Unidos según la cual la Guardia Nacional o la Policía estatal podría devolver los migrantes a México a la fuerza, independientemente de lo que digan las leyes de inmigración o los procedimientos establecidos. En Estados Unidos la protección fronteriza siempre ha sido responsabilidad federal, y el Gobierno estatal de Texas no ha estado presionando por un cambio.

Tom Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas bajo Trump, reveló en una conferencia la semana pasada que habló con Abbott sobre el tema, pero no dijo si el Gobernador estaba de acuerdo.

"Hemos tenido consultas con sus abogados sobre el tema de si hay alguna manera de usar esta cláusula, dentro del marco de la constitución, para declarar una invasión", declaró Homan en la conferencia en San Antonio.

El martes, Homan afirmó que durante las consultas en el despacho de Abbott, que según dijo tuvieron lugar hace unos tres meses, el Gobernador de Texas "no llegó a comprometerse, pero estuvo dispuesto a escuchar".

También en Arizona, el Gobernador republicano Doug Ducey ha recibido presiones partidistas para declarar una invasión en la frontera y usar poderes extraordinarios usualmente reservados para el caso de guerra.