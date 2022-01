Piden asesores de salud de Biden cambiar estrategia contra Covid

The New York Times

Nueva York.- El día que asumió el presidente Biden, la junta asesora de expertos en salud que lo asesoraron durante la transición presidencial dejó de existir oficialmente. Pero sus miembros han continuado reuniéndose en silencio con regularidad a través de Zoom, y sus conversaciones a menudo se han convertido en frustración con la respuesta al coronavirus de Biden.

Ahora, seis de estos exasesores se han hecho públicos con una crítica extraordinaria, aunque educada, y un llamado a ser escuchados. En tres artículos de opinión publicados este jueves en el Journal of the American Medical Association, están pidiendo que Biden adopte una estrategia pandémica completamente nueva, una que esté orientada a la "nueva normalidad" de vivir con el virus indefinidamente, no a eliminándolo.

Los autores son todos grandes nombres de la medicina estadounidense; varios, entre ellos la doctora Luciana Borio, excientífica en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, han ocupado puestos de alto rango en el gobierno. La fuerza impulsora detrás de los artículos es el doctor Ezekiel Emanuel, oncólogo, especialista en ética médica y profesor de la Universidad de Pensilvania que asesoró al expresidente Barack Obama.

Dicen que lo primero que debe hacer la administración es dar un paso atrás y adoptar una visión más amplia, reconociendo que el Covid-19 llegó para quedarse. En un artículo, el doctor Emanuel y dos coautores, Michael T. Osterholm, epidemiólogo de la Universidad de Minnesota, y Celine Gounder, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva York, señalan que en julio, Biden proclamó que "hemos ganado la partida contra este virus", lo que, en retrospectiva, claramente no era el caso.

Ahora, dicen, con la variante Ómicron impulsando un nuevo y dramático aumento, ha crecido la preocupación de que Estados Unidos se quede estancado en "un estado de emergencia perpetuo". Para estar mejor preparados para brotes inevitables, sugieren que la administración establezca objetivos y puntos de referencia específicos, incluida la cantidad de hospitalizaciones y muertes por virus respiratorios, incluido el coronavirus, que deberían desencadenar medidas de emergencia.

“Desde una perspectiva macro, se siente como si siempre estuviéramos luchando contra la crisis de ayer y no necesariamente pensando en lo que hay que hacer hoy para prepararnos para lo que viene después”, dijo el doctor Borio en una entrevista.