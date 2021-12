Piden clemencia para camionero; lo sentenciaron a 100 años

Colorado.- Han comenzado a colectar firmas para pedir clemencia para Rogel Lázaro Aguilera Mederos, un camionero latino que fue condenado a 110 años de prisión.

De acuerdo a Univision, Aguilera fue acusado de causar un choque mortal. Una residente de Colorado está recolectando las firmas porque considera "injusta la sentencia".

Rogel operaba un tráiler que se quedó sin frenos y que desató un choque carambola en el que cuatro personas murieron calcinadas y decenas de otros conductores resultaron heridos. Esto ocurrió en abril del 2019.

En redes sociales han criticado la sentencia de 110 años que decretó un juez.

Aguilera-Mederos, que tenía 23 años en ese momento, pasó una rampa para camiones de manera descontrolada después de fallar los frenos de su camión, un punto en el que se centró la fiscalía durante el juicio.

El accidente mató a Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años; William Bailey, 67; Doyle Harrison, 61 años; y Stanley Politano, 69.

Aguilera-Mederos lloró en el estrado de los testigos cuando testificó en su propia defensa.

“Le pregunto a Dios demasiadas veces ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué sobreviví a ese accidente?", señaló Aguilera-Medea a la corte.

El pasado 15 de octubre, un jurado declaró culpable de 27 cargos a Aguilera, ahora de 25 años y nacido en Surgidero de Batabano (Cuba).

Los cargos incluyeron cuatro de homicidio vehicular por la muerte de Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Ángel Lamas Arellano y Stanley Politano cuando Aguilera, al conducir por la Interestatal 70, perdió el control del camión en el que transportaba madera.

Familiares y amigos de Aguilera-Mederos le dijeron al juez que es un buen joven con esposa e hijo.

Después de su condena, Aguilera-Mederos, durante una entrevista en persona en la cárcel del condado de Jefferson, le dijo a CBS4: "Estoy llorando todo el tiempo, lo pienso y tengo flashbacks. Eso no fue intencional".

¿Dónde se puede firmar por Rogel?

Se ha habilitado una página en la plataforma Change.org donde firman por la clemencia de Rogel.

Ya ha recibido más de un millón de firmas que piden la conmutación por tiempo cumplido, u otorgar un indulto, para el camionero involucrado en un fatal accidente en Colorado. Se requieren 3 millones.

En octubre pasado, el jurado estuvo de acuerdo con la fiscalía, sosteniendo que Aguilera había tomado “numerosas malas decisiones”, incluyendo no revisar los frenos antes de ingresar a la carretera y no salir de la carretera cuando quedó claro que los frenos ya no funcionaban.