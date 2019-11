Piden en EU sancionar a México por narco

Washington DC, EU.- Estados Unidos debe imponer sanciones en contra de México -incluido congelar los activos de funcionarios mexicanos- por no tomar acciones en contra de los cárteles del narcotráfico que están asesinando a estadounidenses, exigió hoy Josh Hawley, senador republicano por Missouri.

Tres días después del asesinato de 3 mujeres y 6 menores de la familia LeBarón en la zona serrana de Sonora y que contaban con ciudadanía estadounidense, Hawley acusó que el Gobierno mexicano no está luchando contra los cárteles, que además inundan a ese país con drogas ilegales.

"Recuerdo al Gobierno de México que sus cárteles están asesinando ciudadanos estadounidenses, traficando con niños e inundando nuestras comunidades con drogas mortales. Entonces sí: creo que las sanciones están justificadas contra aquellos que se niegan a actuar", dijo vía Twitter.

El senador por Missouri no especificó la base legal que utilizaría para justificar una acción legislativa o una acción ejecutiva que la Administración del Presidente Donald Trump pudiera tomar para sancionar a los funcionarios mexicanos.

Este jueves, el senador republicano hizo pública además una carta enviada a su persona por parte de la Embajadora de México en EU, Martha Bárcena, en la que rechaza las sanciones contra funcionarios mexicanos y dice que el Gobierno mexicano colabora con las agencias de la ley de EU.

"Mi Gobierno rechaza categóricamente sus caracterizaciones recientes de que México no está combatiendo activamente el crimen organizado transnacional y la sugerencia de imponer sanciones contra funcionarios mexicanos", dice Bárcena en la carta dada a conocer por el senador Hawley.

En la misma carta, la diplomática mexicana le pide poder discutir personalmente el tema de la demanda estadounidense de drogas ilegales, algo que sin embargo no complació a Hawley.

"En respuesta a mi llamado por sanciones, la Embajadora mexicana respondió con una carta sin asumir ninguna responsabilidad, sin ofrecer cambio en las fracasadas políticas de México y sugiriendo que el problema verdadero es la demanda estadounidense de drogas. Como si los estadounidenses fueran responsables de los crímenes de los cárteles", respondió Hawley hoy.

Los dichos de Hawley para presionar a México tras la masacre de miembros de la familia LeBarón son las últimos en una serie de declaraciones de Senadores republicanos conservardores -como Tom Cotton, de Arkansas, y James Lankford, de Oklahoma,- exigiendo más acción contra el narco.

En la carta revelada por Hawley, Bárcena aseguró que el Gobierno mexicano estaba dispuesto a trabajar con EU en reforzar la cooperación antinarcóticos, pero defendió directamente la política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador de "no confrontar violentamente" al narco.

"Una de las prioridad principales del Presidente López Obrador es impulsar la seguridad con un nuevo enfoque, no buscando la confrontación violenta con los grupos de la criminalidad organizada, una estrategia que fracasó en Administraciones previas y llevó a una escalada sin precedentes de la violencia", dice Bárcena en la carta filtrada por Hawley.

Llegado al Senado en enero de 2019 luego de derrotar a la demócrata Clair McCaskill en las elecciones de 2018, Hawley es un abogado de 39 años cuyo cargo previo fue fungir como Procurador General de Missouri y es considerado uno de los votos más sólidamente conservadores de su bancada.

Apenas el martes, el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, había asegurado que la consigna de "abrazos, no balazos" -enarbolada por el Presidente López Obrador como inspiración en la lucha contra el crimen- era una estrategia antinarco propia de "cuento de hadas" para niños.