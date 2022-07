Piden en Texas que ahorren electricidad ante demanda récord

Nueva York, Estados Unidos.- A los residentes y empresas de Texas, incluidos los nombres más importantes en petróleo, automóviles y tecnología, se les pide que ahorren electricidad durante una ola de calor que se espera que empuje la red del estado cerca de su punto de ruptura.

El llamado a la conservación dura desde las 2 p.m. a las 8 p.m., y por ahora no se esperan cortes en todo el sistema, dijo el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, el principal operador de la red.

La demanda récord se ve agravada por las bajas velocidades del viento, que mantienen la enorme flota de turbinas del estado en menos del 10 por ciento de su producción potencial.

Se espera que la hora más apretada del lunes sea a partir de las 2 p.m. a las 3 p.m., cuando la cantidad de capacidad de generación disponible se ve en solo un 0.6 por ciento por encima de la demanda anticipada, según datos de ERCOT.

Las temperaturas en todo Texas, incluidos Austin, San Antonio, Waco y Abilene, podrían establecer récords para la fecha y Houston podría acercarse con un máximo de 102 Fahrenheit (39 Celsius), dijo David Roth, pronosticador principal de la sucursal de US Weather Prediction.

"Lugares como Austin estarán por encima de 100 durante el fin de semana", dijo Roth. "El calor no va a ninguna parte".

La red eléctrica de Texas permanece bajo escrutinio más de un año después de que el sistema colapsara durante una tormenta de invierno, dejando a gran parte del estado sin electricidad durante días. Murieron más de 240 personas y los costos económicos reales superaron los 50 mil millones de dólares. Los funcionarios promulgaron una serie de reformas después de la crisis, pero los críticos advierten que el sistema sigue siendo vulnerable.

ERCOT y los reguladores estatales pidieron a los usuarios de energía industrial que se prepararan para reducir su uso voluntariamente este lunes, especialmente cuando los precios suben, dijo Katie Coleman, abogada de la Asociación de Fabricantes de Texas, quien describió la comunicación como típica de los eventos de verano.

"No ha habido directivas para que ningún industrial reduzca involuntariamente", dijo.

Las compañías más grandes que operan en Texas incluyen Exxon Mobil Corp, Tesla Inc, Apple Inc y American Airlines Group Inc, y dos equipos de Major League Baseball que actualmente juegan sus temporadas. El Centro Espacial Johnson de la NASA está en Houston.

Roth dijo que la sequía, que cubre casi el 87 por ciento de Texas, se suma a las altas temperaturas. Sin mucha humedad en el suelo, la energía del sol va directamente a calentar el aire. Un área de alta presión atrapada en la parte baja de las Grandes Llanuras en Texas solo está magnificando las condiciones bochornosas.

Puede que no haya tantas temperaturas récord en los próximos días, pero eso no indica un enfriamiento porque se vuelve más difícil establecer nuevos máximos a medida que avanza julio, dijo Roth.

"Para gran parte de esa área, pasará un tiempo antes de que estén por debajo de 100", dijo Roth.