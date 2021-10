Piden que los menores reciban una sola dosis de vacuna anticovid

Agencias

Ciudad de México.- Funcionarios de Hong Kong, Reino Unido, Noruega y otros países recomendaron una sola dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para niños a partir de los 12 años, lo que proporciona una protección parcial contra el virus, pero evita las afectaciones que, en algunos casos, se presentan después de recibir dos dosis.

A las autoridades sanitarias de esos países les preocupa especialmente los datos que sugieren que la miocarditis, una inflamación del corazón, puede ser más común de lo que se pensaba entre los adolescentes y adultos jóvenes después de la vacunación.

El riesgo sigue siendo muy reducido, y sólo cobra relevancia después de la segunda dosis de una vacuna de ARNm, pero las cifras han modificado el cálculo de riesgos y beneficios en países donde los casos de nuevos contagios son en su mayoría menores que en Estados Unidos.

Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) revisaron los datos sobre la miocarditis en junio y votaron por unanimidad a favor de recomendar la vacuna para niños a partir de los 12 años, con el argumento de que los beneficios superaban con creces el riesgo.

Las investigaciones de la agencia han calculado que, por cada millón de menores de 12 a 17 años vacunados en Estados Unidos, las vacunas podrían causar un máximo de 70 casos de miocarditis, pero evitarían 5,700 contagios, 215 hospitalizaciones y dos fallecimientos. Los estudios también han demostrado que el riesgo de padecer problemas cardiacos después de covid-19 es mucho mayor que tras la vacunación.

El análisis más reciente, que se publicó el miércoles en The New England Journal of Medicine, reveló que la incidencia de miocarditis tras la vacunación en Israel fue mayor entre los varones de 16 a 29 años.

Alrededor de 11 de cada 100,000 varones de ese grupo de edad desarrollaron la enfermedad pocos días después de ser vacunados, un índice superior al de la mayoría de las estimaciones previas. En las mujeres de cualquier edad el riesgo fue insignificante, señalaron.