Piden remover a fiscal que pidió pena de muerte para tirador de Florida

Fort Lauderdale, Fla— Un juez presidió una audiencia en la que los abogados de la defensa de la masacre ocurrida en una preparatoria de Florida intentaron proponer la remoción del fiscal estatal debido a que no reconsiderará su decisión de aplicar la pena de muerte para el acusado.

Los abogados de Nikolas Cruz de 20 años, dijeron en una moción que presentaron ante la corte que el procurador estatal de Broward, Michael Satz, les informó que no considerará ninguna evidencia de argumentación en contra del castigo capital, conocido como una mitigación, tal como salud mental u otros problemas que podrían estar involucrados.

La moción establece que Satz comparó a Cruz con el asesino serial Ted Bundy, diciendo que Cruz es “malvado, peor que Ted Bundy”.

Los abogados de la defensa dijeron que Satz “está violando su deber constitucional” como fiscal al no considerar los factores de mitigación al buscar aplicar la pena de muerte.