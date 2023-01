Piden republicanos bloquear nuevo plan migratorio de Biden

Associated Press / Dos elementos de la Patrulla Fronteriza en el límite entre Estados Unidos y México

El Paso.- Veinte estados republicanos demandaron este martes al Gobierno de Joe Biden con el fin de buscar bloquear su plan migratorio que ofrece cada mes asilo a 30 mil migrantes procedentes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Medios locales señalan que la demanda, liderada por Texas, argumenta que dicho programa es "ilegal" dado el poder de libertad condicional "excepcionalmente limitado" del Gobierno federal.

"El programa de libertad condicional establecido por el Departamento no cumple con cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo", señala la demanda.

"En cambio, equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros ingresen a Estados Unidos que de otro modo no tendrían base para hacerlo. Esto burla, en lugar de seguir, los límites claros impuestos por el Congreso".

El presidente Joe Biden anunció a principios de este mes la nueva medida migratoria para las personas procedentes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

El nuevo plan migratorio señala que cada mes se recibirán a 30 mil ciudadanos de estos países que aprueben el proceso que, entre otras cosas, implica contar con un patrocinador en suelo estadounidense, pasar una verificación de antecedentes y poder comprar un boleto de avión para viajar a EU una vez que sean aprobados.

Los migrantes sin documentos que intenten entrar a Estados Unidos por la frontera sur serán inmediatamente expulsados a México y no podrán aplicar al programa.