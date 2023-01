Pidió Ebrard ocultar polémico acuerdo migratorio.- Pompeo

El Canciller Marcelo Ebrard pidió personalmente al Gobierno del ex Presidente Donald Trump ocultar un acuerdo para permitir a Estados Unidos iniciar en diciembre de 2018 el polémico programa de devolución de migrantes conocido como "Quédate en México", reveló el ex Secretario de Estado de EU Mike Pompeo en su libro de memorias Never Give an Inch.

Contrario a lo afirmado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el inicio del programa "Quédate en México" había sido una decisión unilateral de EU, Pompeo aseguró en su nueva publicación que Ebrard accedió en privado, pero que le solicitó mantenerlo en secreto.

"El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: Él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan", escribe Pompeo.

Según el libro, Ebrard ocultó el acuerdo incluso de la propia Embajadora mexicana en EU Martha Bárcena.

"El Gobierno mexicano logró así guardar las apariencias: Era libre de quejarse de nuestra política (migratoria) y de fingir que no lo había suscrito", explica Pompeo sobre el polémico programa que permitió a Trump devolver a más de 71 mil solicitantes de asilo a territorio mexicano.

Bajo el título "Nunca Ceder un Centímetro", el libro de Pompeo describe a detalle la negociación sostenida con el equipo de López Obrador durante 2018 y que incluyó un encuentro secreto en la ciudad de Houston, Texas el 15 de noviembre de ese año, dos semanas antes de que Ebrard asumiera el cargo de Canciller.

"Marcelo...me preguntó si teníamos que anunciar públicamente que México había aceptado nuestros términos, o si su Gobierno podía decir que se oponía sin reconocer ningún acuerdo", escribe Pompeo.

"Me importa un bledo. Lo que sea que te ayude a ti internamente (políticamente en México). Eso depende de ti", recuerda Pompeo haber respondido a Ebrard en su encuentro secreto el 15 de noviembre en Houston.

Considerado violatorio del derecho de asilo por organizaciones de derechos humanos, Pompeo dice en su libro que el acuerdo con Ebrard para poner en marcha el programa "Quédate en México" enfrentó oposición al interior del Gobierno de López Obrador incluido el de la Embajadora mexicana en EU Martha Bárcena.

"Ebrard enfrentaba varios desafíos. El primero estaba relacionado con la política interna (de México): Él tenía que proteger a su jefe (AMLO) para que no pareciera que había cedido ante 'El Norte' ", señala Pompeo.

"En segundo lugar, Ebrard no podía trabajar con su propia nueva Embajadora en Estados Unidos (Martha Bárcena) porque ella se oponía radicalmente a siquiera pensar en un concepto así. Hicimos todo lo posible durante nuestras discusiones para no decirle a ella una sola palabra".

Las revelaciones del ex Secretario de Estado de EU contrastan con lo sostenido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al mando de Ebrard, desde el 20 de diciembre de 2018, cuando aseguró haber sido informada ese mismo día por el Gobierno de Trump de forma unilateral del inicio de "Quédate en México".

Apenas este año, la Suprema Corte de Justicia de EU permitió al Presidente Joe Biden poner fin al programa "Quédate en México" cuya terminación había sido una promesa de campaña al considerarlo una política cruel al obligar a los solicitantes de asilo a vivir en condiciones inhumanas en el norte de México.

"Teníamos confianza en que los migrantes considerarían el vivir en un campamento en el Norte de México como algo que los detuviera", escribé Pompeo sobre la lógica de obligar a los migrantes a permanecer en ciudades fronterizas de México con EU con condiciones de seguridad más precarias.

En agosto de 2022, el yerno y asesor del ex Presidente Trump, Jared Kushner, aseguró en su propio libro de memorias que Pompeo ofreció a Ebrard en una cena el 2 de diciembre de 2018 en Washington con la promesa de que si el Gobierno mexicano colaborara en detener la migración ilegal, entonces se apoyaría a López Obrador en cualquier prioridad.

Desde octubre de 2019, los periodistas Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear del diario The New York Times habían revelado la reunión secreta en Houston de 2018 entre Ebrard, el hoy diputado Javier López Casarín, Pompeo y la entonces Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.

Ebrard es muy marxista

Mike Pompeo señaló que el Canciller Marcelo Ebrard es un político muy marxista que bien podría ser el próximo Presidente de México que entendió bien las cuestiones de poder así como los riesgos en la relación con Estados Unidos.

"Ex Alcalde de la Ciudad de México, Marcelo es muy brillante y muy marxista. También es afable y capaz, y bien podría ser el próximo Presidente de México", apuntó Pompeo en un pasaje de su nuevo libro.

"En sus referencias a Ebrard, Pompeo se expresa de una forma muy similar a lo dicho antes por el ex Presidente Donald Trump al calificar también al Mandatario Andrés Manuel López Obrador como uno de los políticos "socialistas" con los que puede trabajar y que además es una "buena persona".