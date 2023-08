Plan Colosio, el complot para matar a candidato en Guatemala

Agencia Reforma

Guatemala, Guatemala.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, Presidente y Vicepresidenta electos de Guatemala, para que se resguarde su vida e integridad personal dado un plan para asesinar al futuro Mandatario.

PLAN COLOSIO

El plan para matar a Bernardo Arévalo, quien ha prometido combatir la corrupción y sanear instituciones como la Fiscalía General, era denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI en el año 1994.

El equipo de seguridad tendría cierta información sobre el ‘plan Colosio’ desde el 4 de julio, sin embargo, fue hasta el 15 de agosto que habrían podido corroborar la información por medio de fuentes de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad.

Arévalo denunció a The New York Times que había un plan para asesinarlo. Sin embargo, el Gobierno de Alejandro Giammattei no accionó alguna medida para protegerlo.

SEGUNDO COMPLOT

De acuerdo con la CIDH, habría un segundo plan para asesinar a Arévalo el 20 de agosto de 2023, tras los resultados de la segunda vuelta electoral que le daban la victoria. La Fiscalía General indicó que “obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida” de Arévalo, por lo que coordinó con la Policía las medidas necesarias. El Gobierno dijo en un comunicado que “los supuestos planes para atentar contra la vida del político fueron alertados el 20 de agosto, lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la Policía Nacional Civil a efecto de brindar mayores medidas de seguridad”.

REFUEZAN SEGURIDAD