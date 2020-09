Planean republicanos del Senado votar plan reducido de ayuda económica

The New York Times

The New York Times

Los republicanos del Senado planean forzar una votación este jueves sobre su plan de estímulo sustancialmente reducido, en una maniobra que prácticamente fracasará en medio de la oposición de los demócratas que consideran que la medida es inadecuada.

Después de meses de luchar para superar las profundas divisiones internas sobre el alcance de otra medida de ayuda, los republicanos esperan presentar un frente casi unido en apoyo de su último plan. Luego pueden intentar culpar del continuo estancamiento a los demócratas, de quienes se espera que se opongan en masa, negándole los 60 votos que necesitaría el proyecto para avanzar.

El paquete, al que los republicanos se refieren como su proyecto de ley "flaco”, incluye ayuda federal para trabajadores desempleados, pequeñas empresas, escuelas y desarrollo de vacunas.

"Soy optimista de que tendremos un buen voto de nuestro lado", dijo ayer el senador Mitch McConnell, de Kentucky, el líder de la mayoría. "Espero que esto atraiga a algunos de los demócratas".

Pero los demócratas, que se han negado a aceptar cualquier propuesta de menos de 2.2 billones de dólares, argumentan que la legislación hace poco para abordar la devastación económica de la pandemia.

La medida no incluye otra ronda de controles de estímulo para los contribuyentes estadounidenses o ayuda a los gobiernos estatales y locales, omisiones que reducen el precio general de la legislación. Y aunque reanudaría los beneficios federales por desempleo semanales que caducaron a finales de julio, los fijaría en 300 dólares, la mitad del monto original. Los demócratas presionan para restablecer el pago completo.

“En lugar de mejorar su oferta, los republicanos del Senado la han hecho más tacaña e incluso menos apropiada para la crisis que se avecina que tenemos”, dijo el senador Chuck Schumer, de Nueva York, el líder de la minoría. "No estoy seguro de qué tipo de estrategia de negociación es esa, pero seguro que no es una estrategia seria, y seguro que no tendrá éxito".