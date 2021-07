Plantean en EU imponer aranceles a países contaminantes

Associated Press

The New York Times

Washington— Senadores demócratas acordaron incluir un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas agresivas contra el cambio climático como parte de un amplio plan presupuestario de 3.5 billones de dólares con otras disposiciones destinadas a reducir la contaminación por combustibles fósiles en Estados Unidos.

La medida para gravar las importaciones se hizo pública el miércoles, el mismo día en que la Unión Europea esbozó su propia propuesta para un impuesto fronterizo al carbono, una herramienta novedosa que está diseñada para proteger la fabricación nacional y al mismo tiempo presionar a otros países para que reduzcan las emisiones que se están calentando el planeta.

Las dos acciones en conjunto sugieren que los líderes gubernamentales se están volcando hacia la política comercial como una forma de atacar el cambio climático.

Los principales demócratas dijeron que el momento era una coincidencia, pero que tanto Estados Unidos como Europa deben trabajar juntos para presionar a China y otros países altamente contaminantes para reducir las emisiones.

"Estados Unidos y la UE tienen que pensar en términos del liderazgo que podemos brindar y el mensaje que tenemos que enviar a China y otros países para que se aprovechen de los altos estándares que vamos a promulgar", dijo el Senador Edward. J. Markey de Massachusetts dijo en una entrevista.

El plan presupuestario también incluye una serie de prioridades demócratas importantes sobre el cambio climático, incluido un mecanismo conocido como "estándar de electricidad limpia" que requeriría que las empresas de energía aumenten gradualmente la cantidad de electricidad que generan a partir del viento, la energía solar y otras fuentes.

También hay nuevas exenciones fiscales para la energía eólica, solar y otras energías renovables, así como para los vehículos eléctricos, una "tarifa de reducción de metano" y financiación para un cuerpo climático civil, siguiendo el modelo de los programas de la era del Nuevo Acuerdo, para crear puestos de trabajo y abordar el cambio climático. y conservación, según los legisladores. El plan no especifica cuánto dinero se asignará a los distintos programas.

El anteproyecto presupuestario debe superar múltiples obstáculos políticos y de procedimiento antes de que se convierta en realidad.

Los escépticos advierten que un impuesto fronterizo al carbono, que aún no ha sido implementado por ningún país, sería difícil de aplicar y podría enfurecer a los socios comerciales y enfrentar un desafío en la Organización Mundial del Comercio.

A diferencia de los europeos, que describieron su plan en un documento de 291 páginas, los demócratas no dieron a conocer detalles sobre su propuesta fiscal el miércoles. Al llamarlo simplemente una "tarifa de importación de quien contamina", el marco no explica qué se gravaría, a qué tasa o cuántos ingresos se esperaría generar.

Pero en teoría, un impuesto fronterizo al carbono requeriría que las empresas que quieran vender acero, hierro y otros bienes a Estados Unidos paguen un precio por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite durante sus procesos de fabricación. Si los países no pueden o no quieren hacer eso, Estados Unidos podría imponer su propio precio. Pero verificar la cantidad de contaminación por carbono producida por la fabricación extranjera es complicado, dicen expertos.

"Un ajuste fronterizo de carbono es más efectivo si nunca tenemos que usarlo", dijo Joseph E. Aldy, un economista ambiental de la Universidad de Harvard que se desempeñó como asesor superior en energía y clima del ex Presidente Barack Obama.

"Si amenazamos con usarlo y eso significa que todos nuestros socios comerciales mejoran y hacen mucho más para reducir las emisiones, entonces nunca tendremos que usarlo", dijo el Dr. Aldy, y agregó: "Creo que eso puede ser bastante importante y bastante eficaz".

Los impuestos fronterizos al carbono también están diseñados para proteger la fabricación nacional. Si un país individual se compromete a reducir las emisiones a nivel nacional, corre el riesgo de que, por ejemplo, sus fábricas de acero y cemento enfrenten costos más altos y estén en desventaja con respecto a competidores extranjeros con reglas ambientales más flexibles. Como resultado, la producción de acero y cemento podría desplazarse al extranjero, socavando la política climática, ya que las fábricas extranjeras emitirían tanto o más dióxido de carbono en otros lugares.

El senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder de la mayoría, dijo que incluyó el arancel porque "evita que otros países contaminen".

China es el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero que están impulsando el calentamiento global, seguido en orden descendente por Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá.

Los científicos han advertido que el mundo necesita reducir urgentemente las emisiones si tiene alguna posibilidad de evitar que las temperaturas globales promedio se eleven por encima de 1.5 grados Celsius, en comparación con los niveles preindustriales. Ese es el umbral más allá del cual los expertos dicen que el planeta sufrirá daños catastróficos e irreversibles.

El Presidente Joe Biden ha prometido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos entre un 50 y un 52 por ciento por debajo de los niveles de 2005 para 2030. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un asistente de liderazgo del Senado dijo que la Administración de Biden ha planteado la idea de un impuesto fronterizo al carbono con los legisladores. A principios de este año, lanzó la noción de gravar las importaciones intensivas en carbono como parte de una política comercial más amplia.

La resolución presupuestaria aún no se ha escrito. Ese trabajo será realizado por varios comités en los próximos meses.

"Ahora tenemos que poner la pluma sobre el papel y desarrollarlo, pero creo que el principio aquí es al menos una tarifa de metano, algún tipo de ajuste fronterizo, aunque hay serios desafíos técnicos allí", dijo el senador Brian Schatz, demócrata de Hawai.

Algunos legisladores creen que un impuesto fronterizo al carbono podría suavizar a los republicanos y a otros que se oponen a las políticas de cambio climático con el argumento de que reducir la contaminación por combustibles fósiles supone una carga onerosa para las empresas estadounidenses y da a otras naciones una ventaja injusta.

Los republicanos no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el impuesto fronterizo al carbono propuesto, pero el senador Mitch McConnell de Kentucky, el líder republicano, calificó el paquete de 3.5 billones de dólares como "tremendamente desproporcionado con respecto a lo que el país necesita ahora".

Los demócratas tienen la intención de tratar de aprobar el proyecto de ley de presupuesto sin los votos de los republicanos, pero eso requiere que todos los demócratas del Senado y los independientes alineados con ellos lo respalden, lo cual no es poca cosa.

El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, rico en carbón, ha dicho repetidamente que cree que muchas de las medidas climáticas solicitadas por la Administración Biden son demasiado agresivas, en parte porque no quiere que Estados Unidos esté en desventaja competitiva.

"En los próximos 10 años, el 90 por ciento de la contaminación vendrá de un continente, Asia, y no van a invertir el dinero que se necesitará para encontrar las nuevas tecnologías", dijo Manchin a los periodistas el miércoles. No comentó sobre la idea de gravar las importaciones de países contaminantes, pero sostuvo que alejarse por completo de los combustibles fósiles no es realista.

"No sucederá. No puede suceder y no hace nada más que empeorar el mundo ", dijo.

Manchin también se negó a decir si apoyaría un estándar de electricidad limpia, pero no descartó votar por la propuesta de presupuesto o el paquete que seguirá.