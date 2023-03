Podría California quitar veto de viaje a estados anti LGBTQ+

Lima, Perú.- Cuando Carolina del Norte prohibió en 2016 que las personas transgénero usaran los baños correspondientes a su identidad de género en edificios públicos, California respondió prohibiendo los viajes financiados por el estado a ese y a cualquier otro estado con leyes que consideraba discriminatorias contra las personas LGBTQ+.

Pero siete años después, California prohíbe los viajes financiados por el estado a casi la mitad del país después de un aumento de la legislación anti-LGBTQ+ en estados mayormente liderados por republicanos.

La prohibición significa que los equipos deportivos de universidades públicas han tenido que encontrar otras formas de pagar por los juegos fuera de casa en estados como Arizona y Utah, y ha complicado algunos de los otros objetivos políticos del estado, como el uso de dinero estatal para pagar por los viajes de personas de otros estados a California para realizarse abortos.

El miércoles, la líder del Senado estatal, Toni Atkins, anunció una legislación que pondría fin a la prohibición y la reemplazaría con una campaña publicitaria en dichos estados, que promueva la aceptación e inclusión de la comunidad LGBTQ+. El proyecto de ley establecería un fondo para pagar la campaña, que aceptaría donaciones privadas y financiamiento estatal, si hay alguno disponible.

"Creo que la polarización no está funcionando. Necesitamos ajustar nuestra estrategia. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos estar allí para hacerlo", dijo Atkins, quien es lesbiana.

Revocar la prohibición podría ser difícil en la Legislatura de California, donde el 10 por ciento de los legisladores ahora se identifican como LGBT+.

El asambleísta Evan Low, demócrata de Campbell, quien redactó la prohibición de viajar en 2016, dijo que apoya la campaña publicitaria, pero que "no deberían poner fin por completo a la prohibición de viajar financiada por el estado de California sin tener una acción alternativa para combatir la discriminación".

"No podemos retroceder, especialmente ahora que se está presentando una cantidad récord de legislación anti-LGBTQ+", dijo Low, quien es gay.

El veto de viaje de California ha estado vigente desde 2017. El Fiscal General del estado mantiene una lista de los estados sujetos a la prohibición, una lista que ha crecido rápidamente a medida que varios estados han aprobado leyes que restringen a los médicos brindar atención de afirmación de identidad de género a menores de edad y evitan que mujeres y niñas transgénero participen en deportes escolares de acuerdo con su identidad.

Actualmente, la prohibición incluye 23 estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.

La ley se aplica a las agencias, departamentos, juntas, autoridades y comisiones estatales, incluyendo las escuelas que forman parte de los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.

Restricciones financieras

Instituciones como la Universidad de California, Berkeley, se ven impedidas de utilizar fondos estatales para costear los viajes de sus equipos de fútbol a partidos en Arizona y Utah, a pesar de que estas escuelas forman parte de la misma conferencia atlética y deben enfrentarse en competiciones deportivas.

Estas restricciones han generado dificultades para los equipos deportivos universitarios, quienes se han visto en la necesidad de buscar financiamiento alternativo para poder competir en eventos fuera del estado.

El equipo de basketball masculino de la Universidad Estatal de San Diego jugará en las Finales a Cuatro el sábado en Houston, un estado que está en la lista de no viaje. El equipo evadió la prohibición porque la NCAA, no los contribuyentes de California, está pagando los gastos de viaje del equipo. Sin embargo, la prohibición significa que la escuela no puede programar juegos de fútbol contra equipos en Texas, dijo Jamie McConeghy, director asociado senior de comunicaciones y relaciones con los medios atléticos de San Diego State.

La ley tiene varias excepciones, incluido viajes para hacer cumplir las leyes de California, cumplir con obligaciones contractuales o obtener fondos de subvención. También permite viajes para la protección de la salud y la seguridad, razón por la cual un equipo de seguridad financiado por el estado pudo viajar con la familia del Gobernador Gavin Newsom en unas vacaciones a Montana el año pasado.

Pero ha complicado algunos de los objetivos de políticas demócratas de maneras sorprendentes. El año pasado, California acordó gastar 20 millones de dólares para ayudar a mujeres de otros estados a viajar a California para abortos después de que la Corte Suprema anulara el Roe vs. Wade.

"Podríamos ayudar a alguien a volar o viajar a California, pero cuando tuvieran que regresar a Texas o Florida o cualquier otro de esos estados, en realidad no podríamos gastar dinero legítimamente para enviarlos a casa", dijo Atkins.

"Comienza a complicarse", agregó.

Atkins dijo que presentará formalmente la legislación el jueves, la cual debe ser examinada por los legisladores tanto del Senado estatal como de la Asamblea antes de que pueda convertirse en ley, un proceso que tomará varios meses.

"Cuando no estás de acuerdo con alguien, debes tratar de abrir sus ojos para cambiar sus corazones y mentes, no fingir que no existen", dijo el miembro de la Asamblea Greg Wallis, un republicano de Bermuda Dunes.

"Me alegra que California esté adoptando ese enfoque".

Marc Stein, profesor de historia en la Universidad Estatal de San Francisco que es gay e investiga sobre la historia queer, dijo que querría escuchar a las comunidades LGBTQ+ en otros estados antes de decidir si apoya la eliminación de la prohibición de viaje.

Pero Stein dijo que le gustaría ver una excepción para la investigación de justicia social. Poco después de que entrara en vigencia la prohibición de viaje de California, dijo que tuvo problemas para reservar un viaje a Carolina del Norte para investigar el caso de una mujer transgénero que había sido arrestada por sodomía en la década de 1960.

Stein dijo que la universidad finalmente encontró una manera de financiar su investigación, pero dijo que la barrera permanece para otros investigadores, especialmente estudiantes que estudian para obtener títulos avanzados.

"Creo que se está desalentando a los estudiantes de doctorado en California de perseguir proyectos de investigación que requerirían viajes extensos a la lista de estados que ahora es casi la mitad del país", dijo.