Podría EU tener 100 mil contagios diarios: Fauci

Agencias

Washington DC, EU.- Estados Unidos podría registrar hasta 100 mil casos de Covid-19 en un sólo día si el país no logra detener el actual aumento en la propagación del nuevo coronavirus, alertó Anthony Fauci, el mayor experto del Gobierno en enfermedades infecciosas.

En su comparecencia de este martes ante los Comités de Salud y Educación del Senado, Fauci enfatizó que el alza en los contagios de Covid-19 en estados del sur y el oeste pone en riesgo a todo el país.

"Estamos teniendo más de 40 mil casos al día", dijo Fauci.

"No me sorprendería si pasamos de 100 mil en un día si no le damos la vuelta a esto. Estoy muy preocupado por ello".

Fauci hizo un llamado a los gobernadores de los estados para que cierren los clubes nocturnos y bares, ya que son un foco de los contagios de la enfermedad.

"Los bares son malas noticias", dijo.

Junto al doctor Anthony Fauci testificaban también el jefe de los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, el comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos, Stephen Hahn, y Brett Giroir, del departamento de Salud.

En todo el país, que suma 2.6 millones de infecciones confirmadas y 126 mil muertes, al menos 35 entidades registran una tendencia a la alza en el número de casos de la enfermedad.

Ante la petición de los legisladores para que hiciera una predicción en la cantidad de muertes que dejaría la enfermedad en el país, Fauci rechazó poder hacer una estimación real, pero advirtió que sería terrible.

"No podemos sólo enfocarnos en esas áreas que están teniendo un aumento", dijo.