Podrían demócratas pedir juicio político

Nueva York, EU.- Los demócratas de la Cámara de Representantes, enfrentando algunas de las pruebas más impactantes hasta la fecha de Robert Mueller de que el Presidente Donald Trump intentó frustrar su investigación, se acercaron más el jueves para enfrentar una pregunta que han tratado de evitar durante mucho tiempo: si el comportamiento del Presidente justifica el juicio político.

Aunque el informe de más de 400 páginas hecho público el jueves encontró "evidencia insuficiente" para concluir que Trump conspiró en la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y citó restricciones legales y de hecho que impiden a Mueller acusar a Trump de la obstrucción de la justicia, el abogado especial presentó meses de comportamientos presidenciales condenables que los demócratas dijeron que Mueller dejó al Congreso para que este lo revisara.

"La conclusión de que el Congreso puede aplicar las leyes de obstrucción al ejercicio corrupto de los poderes del cargo del Presidente concuerda con nuestro sistema constitucional de controles y contrapesos y el principio de que ninguna persona está por encima de la ley", escribió Mueller en el informe.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, en particular, tomaron ese análisis legal como un claro asentimiento de que el Congreso debería dar el siguiente paso para emitir su propio juicio, aunque los republicanos no estaban de acuerdo con esa opinión.

La pregunta es cómo procederán los demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus lugartenientes son muy conscientes de los riesgos de un juicio político. Tienen la intención de no repetir lo que ven como los errores cometidos por los republicanos que emprendieron un proceso de destitución partidista del Presidente Bill Clinton a fines de la década de 1990 y no lograron que el Senado lo destituyera de su cargo. Ambas partes en ese momento creen que el esfuerzo fallido reforzó la posición nacional de Clinton y perjudicó a los republicanos en las urnas.

En este caso, incluso si la Cámara de Representantes reuniera los votos para destituir a Trump, 20 republicanos en el Senado tendrían que unirse a todos los demócratas para destituir a Trump de su cargo.

En cuanto a esos números, la inminente campaña de reelección del Presidente y su firme apoyo dentro de su partido, Pelosi ha intentado repetidamente echar agua fría a la idea del juicio político. Ella ha argumentado que es mejor vencer a Trump en cuanto a los méritos en 2020, que arriesgarse a un juicio fallido que energice a sus partidarios principales.

El representante Adam Schiff, demócrata por California, presidente del Comité de Inteligencia y cercano aliado de Pelosi, se hizo eco de algunos de esos puntos el jueves.

"Muchos de nosotros pensamos que el Presidente no es apto para el cargo, pero a menos que sea una conclusión bipartidista, un juicio político estaría condenado al fracaso", dijo a la CNN. "Sigo pensando que una impugnación fallida no es de interés nacional, por lo que veremos qué se ha eliminado de este informe. Continuaremos haciendo nuestro propio trabajo ".

En ese caso, los demócratas podrían hacer preguntas sobre el comportamiento del Presidente durante meses, si no más, manteniendo una nube sobre Trump mientras se postula para la reelección. Varios comités de la Cámara ya han abierto amplias investigaciones sobre la interferencia electoral en Rusia, la obstrucción de la justicia y el abuso de poder. Esas consultas pueden canalizar fácilmente los hallazgos de Mueller y servir como una válvula de liberación en las llamadas para la eliminación de Trump.

Aun así, Pelosi y sus aliados también corren riesgos al no avanzar hacia el juicio político. Las voces en el flanco izquierdo de los demócratas parecen haber sido envalentonadas por el informe de Mueller y recordarán a los líderes del partido que dejar a Trump completamente libre de responsabilidad por un comportamiento que creen amenaza la separación de poderes establece un precedente peligroso para el país.

La representante Maxine Waters, demócrata de California, líder del Comité de Servicios Financieros, rompió con los líderes del partido y dijo que el Congreso estaría renunciando a su responsabilidad si no intenta destituir a Trump.

"En este punto, el fracaso del Congreso para impugnar es una complacencia frente a la erosión de nuestra democracia y nuestras normas constitucionales", dijo Waters. "La falta de impugnación del Congreso sentaría un precedente peligroso y pondría en peligro a la nación, ya que le otorgaría demasiado poder al poder Ejecutivo y alentaría a los futuros funcionarios a degradar aún más la Presidencia de EU, Si es que eso es posible".

Otros demócratas hicieron todo lo posible por evitar cualquier dicho sobre el juicio político el jueves y en su lugar centraron su atención en las acciones del Fiscal general William Barr y en una lucha inmediata por el acceso a los hallazgos completos de Mueller. Al menos un presidente, cuyo comité lideraría cualquier proceso de juicio político, se negó rotundamente a decir si consideraba que los delitos presentados por Mueller merecían iniciar una investigación de ese tipo, aunque no descartó la posibilidad.

"Es demasiado pronto para hablar de eso", dijo a los reporteros el representante Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. "Tendremos que ir siguiendo la evidencia hacia donde nos lleva. Y no sé exactamente a dónde llevará ".

Nadler dijo que emitiría una citación lo antes posible para tratar de obligar a Barr a entregar una versión no redactada del informe del abogado especial y la evidencia subyacente, que afirmó que estaba escrita con la intención de proporcionarle al Congreso una hoja de ruta para un examen más detallado. Nadler y otro presidente de un comité demócrata también extendieron invitaciones formales a Mueller para que testificaran ante el Congreso en las próximas semanas después de que interrogaran al propio Barr.

"El abogado especial dejó en claro que no exoneró al Presidente, y ahora la responsabilidad recae en el Congreso de responsabilizar al Presidente por sus acciones", dijo.

Lejos de mostrar un interés en ayudarlos, los republicanos intentaron rápidamente pintar a los demócratas como negando las verdaderas conclusiones de la investigación. Dispersos en todo el país para el receso de primavera del Congreso, los legisladores republicanos eludieron el comportamiento específico, incluidos los repetidos esfuerzos de Trump en 2017 para despedir a Mueller, documentado por el abogado especial. En cambio, aceptaron las declaraciones de Barr de que las acciones de Trump no equivalían a una obstrucción de la justicia en un sentido legal y que su campaña había sido despejada de sospechas de que habían coludido con Rusia para subvertir las elecciones de 2016.

"Es hora de seguir adelante", dijo el representante Kevin McCarthy de California, el líder republicano en la Cámara. "Los estadounidenses merecen algo mejor que esta búsqueda partidaria de vilipendiar a un oponente político, e insto a nuestros colegas demócratas en la Cámara a dejar de lado sus emociones y opiniones, y en su lugar usar esa pasión para venir a la mesa y trabajar en soluciones reales para todos los estadounidenses".

El Comité Nacional Republicano distribuyó puntos de conversación a los asociados del partido que calificaron el informe como una reivindicación total de Trump y su campaña, y pasaron por encima página tras página de comportamientos inapropiados mientras declaraban que es hora de que los investigadores sean investigados.

Las conclusiones dispares en el Capitolio reflejaron la brecha entre las declaraciones públicas de Barr que despejaron al Presidente y los hallazgos en el informe de Mueller.

Los demócratas aprovecharon esa brecha, golpeando a Barr, de quien dijeron que distorsionó deliberadamente porciones significativas del informe, que creen que ha deformado la comprensión pública de lo que ocurrió.

"El informe del Asesor Especial Mueller pinta una imagen perturbadora de un Presidente que ha estado tejiendo una red de engaños, mentiras y comportamiento impropio y actuando como si la ley no se aplicara a él", dijeron Pelosi y el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder del Senado Demócrata. "Pero si no hubieras leído el informe y sólo hubieras escuchado a Barr, no habrías sabido nada de esto porque Barr ha sido tan engañoso".