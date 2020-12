Cortesía

Estados Unidos— El analista médico de CNN, el Dr. Jonathan Reiner, explicó cómo es que los hospitales podrían empezar a limitar la atención médica debido a que este lunes las hospitalizaciones por el coronavirus llegaron a un alto récord en Estados Unidos, publicó CNN.

“He tenido conversaciones con familias en cientos o miles de veces cuando un ser querido se enferma, y hemos tratado de decidir lo que la familia quiere”, le comentó Reiner, quien es profesor de Medicina en la Universidad George Washington, a Bianna Golodryga de CNN.

“Cuando se acaba la capacidad, los médicos y los bioéticos de esos hospitales van a tener que decidir cuáles pacientes se pueden salvar --- y cuáles pacientes no”, explicó.

“Así que, la decisión final en muchos casos no depende de la familia”.

Estados Unidos reportó 121 mil 235 hospitalizaciones de covid-19 hasta este lunes, un alto record desde que empezó la pandemia.

“Si no hay respiradores, no hay enfermeras para cuidar a los pacientes, no hay camas en las unidades de cuidados intensivos, vamos a tener esa terrible plática con las familias, que es la razón por la que la gente necesita quedarse en casa y cuando salen necesitan usar una mascarilla”, dijo.