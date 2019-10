Polemizan por reaparición de Clinton

Ciudad de México.- Algunos demócratas ven con recelo la reaparición de Hillary Clinton, luego de que dijera que la aspirante presidencial demócrata Tulsi Gabbard era "un instrumento de Rusia" y se burlara de las relaciones de Donald Trump con líderes extranjeros.

"La gente puede no estar de acuerdo sobre algo... pero es inaceptable que alguien insinúe que Tulsi es una herramienta al servicio de intereses extranjeros", dijo en Twitter Bernie Sanders, su rival en las primarias del 2016 y quien se postula de nuevo.

Larry Cohen, integrante del Comité Nacional Demócrata y quien apoya a Sanders, opinó en una entrevista que las declaraciones de Clinton pueden terminar perjudicando al aspirante que consiga la candidatura.

"Dedicó su vida al Partido Demócrata y merece ser escuchada", sostuvo Cohen, "(debería) apoyar las posturas del partido y no dividir desde adentro".

Su choque con Gabbard y otros comentarios recientes indican que, a los 71 años, Clinton sigue siendo una figura controversial.

Sus colaboradores, no obstante, aseguran que no tiene intenciones escondidas.

"Es fácil buscarle segundas intenciones a todo lo que dice. Pero está de gira promoviendo un libro y siente que puede decir lo que quiera", afirmó su portavoz Nick Merrill.

"Así de simple. Dice la verdad".

El resultado de sus comentarios puede ser frustrante para quienes tratan de acceder a un cargo que Clinton perdió en dos oportunidades.

Cory Booker, uno de los aspirantes, dijo el lunes que el enfoque demócrata debe estar en ganar la elección y aseguró que el tema de Clinton no era importante.

No hay un guión a seguir para los ex candidatos a la presidencia, ni para los ex Presidentes.

John Kerry (demócrata) y John McCain (republicano) retomaron calladamente sus funciones como senadores.

Al Gore (ex vicepresidente demócrata) pasó a ser un firme promotor de medidas para combatir el cambio climático.

Sarah Pailin, quien fue compañera de fórmula de McCaine, tuvo una presencia activa en los medios de prensa conservadores y ayudó a movilizar la base que llevó a Trump a la Presidencia.

Clinton, la primera mujer postulada a la presidencia por uno de los grandes partidos y que logró 3 millones de votos más que Trump, sigue siendo popular entre los demócratas, a pesar de que se le echa en cara haber perdido estados vitales del centro del país en el 2016.

También es uno de los blancos preferidos de los republicanos.

El revuelo actual comenzó hace una semana, cuando Clinton dijo en un podcast que los rusos estaban preparando a Gabbard para que se postulara como candidata por un tercer partido.

Clinton no ofreció prueba alguna de que Moscú esté apoyando a Gabbard, aunque medios estatales rusos y algunos portales de extrema derecha han apoyado su campaña.

Gabbard respondió diciendo que Clinton era una personificación de podredumbre que afectaba al Partido Demócrata desde hace tanto tiempo.

Trump también se hizo sentir.

"Todo aquél que se oponga a ella es un agente ruso", declaró en la Casa Blanca el lunes.

"Esta gente está enferma. Algo no funciona con ellos".