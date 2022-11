Policía de San Francisco usaría 'robots' para matar sospechosos

Estados Unidos.- Existe una propuesta de la Policía de San Francisco para utilizar robots para abatir a sospechosos.

Aunque la iniciativa se presentaría en breve para su consideración.

En caso de ser aprobado por la Junta de Supervisores la próxima semana, lo convertiría en el primero en poder ocupar este polémico equipo.

Si bien el uso de la fuerza a través de robots nunca se ha prohibido estrictamente, tampoco se ha aceptado antes en San Francisco, por lo que la propuesta es un hito en el uso de robots pilotados de forma remota.

La medida recibe fuertes críticas por la adición de armamento a los robots, incluida la condena generalizada de la propuesta y una demanda en curso de Boston Dynamics después de que otra compañía agregó una ametralladora a uno de sus perros robot.

“Los robots solo se utilizarán como una opción de fuerza letal cuando el riesgo de pérdida de vidas para miembros del público u oficiales sea inminente y supere cualquier otra opción de fuerza disponible para el SFPD”.

La propuesta describe robots particulares que se permitirán para su uso, incluida una serie de plataformas de reconocimiento y desactivación de bombas desplegables pequeñas. Cabe destacar que incluye el enorme REMOTEC F6A, un robot de eliminación de artefactos explosivos improvisado de servicio pesado con un gran brazo robótico, y el QinetiQ TALON, que puede equiparse con múltiples plataformas de armas diferentes.

