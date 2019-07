Ponen en alerta a consulados en EU ante redadas

Cd. de México (12 julio 2019).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en marcha una estrategia ante el inicio de redadas masivas contra migrantes en Estados Unidos a partir de este domingo 14 de julio.



De acuerdo con fuentes gubernamentales, la Cancillería puso en alerta máxima a los consulados.



La dependencia alertó a las 50 representaciones consulares que tiene México en Estados Unidos a estar preparadas en caso de que se realicen estos operativos, según instrucciones enviadas por correo a los consulados por parte del director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Julián Escutia.



En la comunicación, se instruye a los titulares de la representación llevar a cabo una visita a un centro de detención este fin de semana en donde se encuentren personas mexicanas detenidas por autoridades migratorias con los objetivos de asegurar el acceso consular, examinar las condiciones de dichos centros, realizar entrevistas, así como verificar el acceso a abogados.



Esto con la finalidad de transmitir a los directivos de los centros de detención la importancia del tema para la red consular de México, luego de que el diario The New York Times diera a conocer que Estados Unidos realizará redadas masivas contra miles de migrantes a partir de este domingo con la intención de arrestar a cerca de 2 mil personas con órdenes de deportación.



Asimismo, la dependencia solicitó a los consulados remitir un reporte diario de las personas mexicanas detenidas que fueron entrevistadas, indicando si fue vía telefónica o presencial y si son adultos, niños, niñas o adolescentes, así como la agencia migratoria responsable.



Escutia reiteró la importancia de que las representaciones consulares refuercen su programa de visitas a prisiones, cárceles y centros de detención, que por lo regular realizan, con el fin de poder realizar la entrevista consular y proporcionar asistencia o protección consular.



De acuerdo con el último informe de Pew, hay 4.9 millones de mexicanos sin papeles viviendo en Estados Unidos.



En un comunicado, el pasado 9 de julio, la SRE se dijo lista para proteger los derechos de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos.



Asimismo, informó que los consulados se apoyan con más de 400 abogados y organizaciones nacionales y locales especializadas para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.



Ante operativos de este estilo, las autoridades consulares mexicanas piden a los migrantes mexicanos, en particular a los que tiene una condición irregular en Estados Unidos, que no se expongan ni expongan a su familia ante una posible detención.



Desde la mañana de este viernes, los consulados publicaron infografías en donde se recomienda tener un plan de emergencia por si se es detenido, así como tener documentos necesarios a la mano y tener contacto con el consulado y abogados.



También los consulados aconsejan que los migrantes conozcan sus derechos y que si las autoridades estadounidenses llegan a sus casas no abran la puerta, no huyan, no revelen su situación migratoria, pregunten por qué están ahí, pidan un intérprete si es necesario, pregunten por la orden de aprehensión, y si no tienen la orden judicial, no los dejen pasar a su casa.



Por este motivo, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, formó un grupo de trabajo para atender las acciones de la red consular de México en Estados Unidos ante el inicio de las redadas este domingo.



El grupo encabezado por Seade está conformado por diferentes unidades administrativas de la Cancillería incluyendo a la Consultoría Jurídica, las Direcciones Generales de Protección a Mexicanos en el Exterior; Servicios Consulares; Delegaciones; Programación, Organización y Presupuesto; y Comunicación Social.





Urgen a México intervenir ante redadas

La organización Mexa Institute criticó que ante el anuncio de redadas, el Gobierno pida calma y no proponga acciones.



"Ante el anuncio de las redadas para deportar a indocumentados en ese País, la mayoría mexicanos, sólo se ha pedido 'calma y no adelantar vísperas'", criticó.



"Sorprende que hasta el día de hoy el Gobierno mexicano no haya reaccionado de manera proporcional al riesgo que estas redadas representan para los mexicanos", añadió.



El Instituto destacó que la orientación e información que los 50 consulados de México en Estados Unidos proporcionan a los mexicanos es una parte importante ante estas situaciones pero tienen poco alcance frente a la dimensión del problema.



"Las representaciones consulares apoyan a los mexicanos con muy limitados recursos", afirmó.



"En un escenario de gran impacto mediático, como el que aparentemente está preparando el Gobierno estadounidense, eso no es suficiente", agregó.



Además, señaló que el simple hecho de anunciar el inicio de las redadas, la población indocumentada mexicana, que asciende a 4.9 millones de personas, se ve afectada seriamente, aunque las redadas son poco viables operativamente.