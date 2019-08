Ponen en la mira a periodistas considerados hostiles a la Casa Blanca

Washington— Una red de agentes conservadores aliados con la Casa Blanca está llevando a cabo lo que dicen que será un agresivo operativo para desacreditar a las organizaciones de noticias consideradas hostiles al presidente Trump al publicar información perjudicial sobre periodistas.Esa es la más reciente acción que se toma en un esfuerzo a largo plazo de parte deTrump y sus aliados para socavar la influencia de los informes legítimos de noticias. Cuatro personas familiarizadas con el operativo describieron cómo funciona, afirmando que ha compilado expedientes de publicaciones en redes sociales y otras declaraciones públicas potencialmente embarazosas de cientos de personas que trabajan en algunas de las organizaciones de noticias más importantes del país.El grupo ya ha publicado información sobre periodistas en CNN, The Washington Post y The New York Times, tres medios que han investigado agresivamente a Trump, en respuesta a informes o comentarios que los aliados de la Casa Blanca consideran injustos para Trump y su equipo, o perjudicial para sus perspectivas de reelección.Los operativos han examinado de cerca más de una década de publicaciones y declaraciones de periodistas, según dijeron personas familiarizadas con la operación. Las personas dijeron que solo una fracción de lo que la red afirma haber descubierto se ha hecho público, y se revelarán más cosas a medida que las elecciones de 2020 se intensifiquen. Se dice que la investigación se extiende a los miembros de las familias de periodistas que participan activamente en política, así como a activistas liberales y otros opositores políticos del presidente.