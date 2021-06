Por falta de seguro, inmigrantes ilegales recurren a medicamentos no probados

Brian L. Frank / The New York Times / Dos personas miran los medicamentos

The New York Times

Fresno, California— Un martes por la tarde en abril, entre mesas de verduras, ropa y cargadores de teléfono en el mercado de pulgas más grande de Fresno, se vendían medicamentos recetados como tratamientos para Covid.

Los vendedores vendieron inyecciones por 25 dólares del esteroide dexametasona, varios tipos de antibióticos y el fármaco antiparasitario ivermectina. La cloroquina y la hidroxicloroquina, los medicamentos contra la malaria promovidos por el presidente Donald J. Trump el año pasado, también aparecen regularmente en el mercado, al igual que los suplementos de hierbas falsos.

Las agencias de salud y protección al consumidor han advertido repetidamente que varios de estos tratamientos, así como las infusiones de vitaminas y las costosas inyecciones de “terapias con péptidos” que se venden en clínicas de bienestar alternativas por más de 1 mil dólares no están respaldadas por evidencia científica confiable.

Pero estos remedios no probados, a menudo promovidos por médicos y empresas en las redes sociales, han atraído a muchas personas en comunidades de inmigrantes de bajos ingresos en lugares de todo el país donde las tasas de Covid-19 han sido altas, pero el acceso a la atención médica es bajo. Algunos recurren a medicamentos no regulados porque la medicina convencional es demasiado cara o inaccesible debido a las barreras idiomáticas o culturales.

"Es decepcionante, pero no sorprendente" que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza hayan gastado grandes sumas de dinero en tratamientos no probados para el Covid-19, dijo Rais Vohra, director interino del departamento de salud del condado de Fresno. "La gente está desesperada y bombardeada con información errónea y es posible que no tenga las habilidades, el tiempo o el contexto para interpretar la evidencia médica".

La tendencia no es nueva. En 2014, el doctor Vohra publicó un informe de caso sobre una mujer Hmong que se presentó en una sala de emergencias en Fresno con una intoxicación potencialmente mortal después de una sobredosis de cloroquina que había comprado en el mercado de pulgas con la etiqueta "Tylenol rojo". Posteriormente, él y sus colegas fueron al mercado y a tres tiendas más pequeñas y encontraron 35 medicamentos diferentes que eran solo con receta o que la Administración de Alimentos y Medicamentos había considerado inseguros. "Fue una verdadera revelación", dijo.

Durante la pandemia, muchos inmigrantes excluidos de la atención médica convencional han recurrido a esos mercados para los tratamientos contra el Covid-19. Alrededor del 20 por ciento de los hispanos en Estados Unidos carecen de seguro médico y la proporción es mucho mayor entre los inmigrantes indocumentados.

Es más, algunos inmigrantes desconfían de los médicos que no hablan su idioma o que los tratan con brusquedad, y esas preocupaciones se han visto amplificadas por la dura retórica política dirigida a los mexicanos y centroamericanos.