Por migración, enfrenta Biden ‘fuego amigo’

Michael Robinson Chávez/The Washington Post / Familias venezolanas cruzan a través del alambre de púas

El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, viajó a México en una medida de alto perfil para desalentar la inmigración ilegal. El gobernador demócrata J.B. Pritzker de Illinois le escribió al presidente Biden una carta muy redactada exigiendo más ayuda. La Junta de Supervisores del Condado de San Diego, un grupo no partidista liderado por un demócrata, declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo como una “crisis humanitaria”.

Cuatro meses después de que funcionarios de la Casa Blanca hablaran en tono victorioso sobre una caída inesperada de la migración ilegal, Biden se encuentra una vez más bajo una presión creciente para abordar un aumento en los cruces fronterizos que no muestra signos de desaceleración. Y las críticas más notables provienen de su propio partido.

Eso podría representar una amenaza política significativa mientras Biden enfrenta una potencial revancha contra el ex presidente Donald Trump, quien llevó el tema de la inmigración a la Casa Blanca en 2016 con promesas de un muro fronterizo, una prohibición a los viajeros musulmanes y otras duras medidas.

Con cifras casi récord de llegadas diarias, refugios repletos de familias y gobiernos municipales abrumados por nuevos residentes, uno de los desafíos más difíciles de la presidencia de Biden amenaza nuevamente con alterar su agenda legislativa.

Los republicanos han cuestionado cada vez más la gestión de la crisis por parte del presidente, pero lo que es especialmente notable –y preocupante para la Casa Blanca– es el lenguaje inusualmente directo de los funcionarios demócratas.

“La falta de intervención y coordinación del gobierno federal en la frontera ha creado una situación insostenible para Illinois”, escribió Pritzker, un potencial futuro candidato presidencial, en su mordaz carta a Biden la semana pasada.

“No hay más espacio en Nueva York”, dijo Adams el jueves mientras estaba en Ciudad de México, su primera parada en una gira por tres países destinada a tratar de disuadir a los inmigrantes de cruzar a Estados Unidos y continuar hacia su ciudad.

Adams ha sido particularmente expresivo en sus críticas al presidente, pero ciudades importantes como Nueva York, Chicago, Boston, San Diego y Denver están luchando para gestionar la llegada repentina de miles de inmigrantes y han pedido más ayuda, financiación y coordinación por parte del Gobierno Federal.

Más golpes

Los republicanos están golpeando aún más a Biden. Algunos amenazan con suspender la ayuda a Ucrania a menos que vaya acompañada de fondos para proteger la frontera entre Estados Unidos y México.

Los candidatos presidenciales republicanos prometen, si son elegidos, enviar tropas a México para luchar contra los cárteles de la droga. Y los gobernadores republicanos desempeñaron un papel clave en la nueva dinámica al transportar en autobuses a miles de inmigrantes a ciudades y estados gobernados por demócratas.

Si bien las renovadas críticas llegan en un momento difícil para Biden, mientras intensifica su campaña de reelección, ha enfrentado vientos políticos cruzados en materia de inmigración desde el comienzo de su presidencia, atrapado entre el deseo de revertir las políticas de línea dura de Trump y el riesgo de invitando al caos en la frontera.

Los republicanos se abalanzaron sobre el aumento de los cruces fronterizos cuando asumió el cargo, impulsados por las expectativas de los inmigrantes de una política más relajada.

Más tarde, ese mismo año, los liberales se molestaron por fotografías de agentes fronterizos persiguiendo agresivamente a inmigrantes haitianos. Biden dio marcha atrás varias veces sobre cuánto aumentar el límite de refugiados impuesto por Trump. No levantó de inmediato la política fronteriza del Título 42, una medida de la era de la pandemia que limitaba la inmigración, lo que enfureció a algunos miembros de su propio partido.

Se defiende

Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente está haciendo todo lo posible para abordar una situación abrumadoramente difícil, dada la incapacidad del Congreso durante décadas para promulgar soluciones legislativas para abordar un problema que ha afectado a múltiples administraciones. En las últimas semanas, Biden autorizó nuevos permisos de trabajo para migrantes de Venezuela, proporcionó dinero adicional a los gobiernos locales para refugio y servicios para migrantes y aumentó las deportaciones de personas que ingresaron al país ilegalmente.

Lo más dramático fue que la administración Biden dijo la semana pasada que eludiría las leyes ambientales y de conservación para acelerar la construcción de nuevas barreras a lo largo de la frontera, una medida altamente simbólica dadas las críticas de larga data de los demócratas al muro fronterizo propuesto por Trump.

El viernes, Biden reiteró nuevamente su afirmación de que tenía las manos atadas porque el Congreso había proporcionado fondos para las barreras.

“Me dijeron que no tenía otra opción”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca. “El Congreso aprueba legislación para construir algo, ya sea un portaaviones o un muro o un recorte de impuestos, y no puedo decir: ‘No me gusta y no lo voy a hacer’”. Esa misma semana, cuando se le preguntó si creía que un muro fronterizo sería efectivo, Biden dijo “no”.

Sin alivio en corto plazo

Hay poca evidencia de que el impulso para ingresar a Estados Unidos disminuirá en el largo plazo. Durante los últimos tres años, los agentes federales han realizado más de 6 millones de arrestos a lo largo de la frontera sur, el período de mayor actividad en los 100 años de historia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Y la política de inmigración se ha vuelto más tensa.

Biden hizo campaña en 2020 prometiendo deshacer muchas de las estrictas políticas migratorias promulgadas por Trump, pero se ha encontrado adoptando un número cada vez mayor de esas políticas ante los persistentes altos cruces fronterizos.

El último punto crítico se produjo en mayo con la expiración de la política fronteriza del Título 42 de la era de la pandemia, que había permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes de regreso a México o sus países de origen.

Desde entonces, la administración Biden ha buscado combinar nuevas oportunidades legales para los inmigrantes con penas más severas por la entrada ilegal. Según las nuevas reglas de asilo, la administración brindó a miles de migrantes nuevas vías para ingresar legalmente cada mes a través de programas como la aplicación CBP One, al tiempo que facilitó la deportación de personas que no cumplen con las reglas.

Los asesores de Biden declararon que este plan multifacético estaba funcionando en junio, cuando el número de entradas no autorizadas cayó casi un 70 por ciento. Pero el indulto resultó ser de corta duración.

Ahora que enfrenta nuevamente un rápido aumento de la migración, la administración Biden anunció el jueves que reanudaría las deportaciones de migrantes venezolanos de regreso a su país. La decisión se produjo a menos de un mes después de que la administración extendiera el estatus legal a casi 500 mil venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos.

Molestia generalizada

En el camino, el propio Biden rara vez ha abordado públicamente estos cambios de política, ya que sus acciones han logrado molestar a una amplia gama de partes interesadas, incluidas aquellas tradicionalmente alineadas con él en otros asuntos. Los demócratas, incluidos el senador Alex Padilla (California) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), han criticado la decisión de la administración de seguir adelante con la construcción de la barrera.

El enfoque del presidente refleja una administración que está “asustada por el tema”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva del grupo proinmigración America’s Voice.

“No hablar del tema no es una estrategia para ganar”, dijo Cárdenas, y agregó que aprobaba algunas de las acciones recientes de Biden, pero sentía que debería ser más proactivo al exponer su visión más amplia a los votantes antes de las elecciones del próximo año. “Porque en ausencia de esa respuesta, la otra parte se hará cargo del debate como lo ha estado haciendo”.

Los candidatos presidenciales republicanos que buscan expulsar a Biden de la Casa Blanca el próximo año se inclinan cada vez más hacia la política fronteriza. Durante el segundo debate presidencial republicano el mes pasado, los candidatos pasaron gran parte de la noche atacando las políticas de inmigración de Biden y presentándose como más capaces de reducir el flujo migratorio.

El senador Tim Scott (republicano de Carolina del Sur) utilizó su respuesta a la primera pregunta del debate, sobre la huelga del United Auto Workers, para girar abruptamente hacia la cuestión migratoria.

“Diré esto: Joe Biden no debería estar en el piquete”, dijo Scott. “Debería estar en la frontera sur trabajando para cerrar nuestra frontera sur porque es insegura, está muy abierta e insegura”.

Aprovecha Trump

Trump, el principal candidato a la nominación republicana, ha prometido realizar deportaciones masivas si recupera la Casa Blanca. Presenta su mandato en la Casa Blanca como un momento de gestión más eficaz de la frontera, a pesar de las batallas legales y políticas que estallaron por sus políticas que separaron a las familias en la frontera y bloquearon los viajes desde varios países de mayoría musulmana.

La semana pasada, la campaña de Trump citó la decisión de Biden de proceder con barreras fronterizas adicionales como una admisión tácita de que el propio enfoque de Trump de “construir el muro” hacia la inmigración, muy ridiculizado por los demócratas, era acertado.

En las redes sociales, Trump pidió una disculpa de Biden, quien ha criticado la represión fronteriza de su predecesor como inhumana y cruel.

Encuestas recientes muestran por qué los republicanos ven un beneficio político en plantear el tema antes de las elecciones del próximo año.

Menos de 1 de cada 4 estadounidenses aprueba el manejo por parte de Biden de la situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, según una encuesta del Washington Post-ABC News de septiembre. Eso es menos que el 28 por ciento que dijo que lo aprobaba en febrero.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette publicada el miércoles mostró que los votantes preferían a Trump sobre Biden en el tema de la inmigración por un margen de 23 puntos, y sólo el 27 por ciento eligió al actual presidente. La desaprobación inusualmente alta entre los demócratas es un factor que impulsa las cifras de las encuestas del presidente sobre inmigración.

Cabildea Casa Blanca

La Casa Blanca ha estado realizando llamadas y reuniones con funcionarios demócratas de Nueva York, Illinois y otros lugares para coordinar y elaborar estrategias, según funcionarios de la administración, que hablaron bajo condición de anonimato para describir los esfuerzos internos.

El fin de semana pasado, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, el asesor principal Tom Pérez y otros hablaron con la carta a Biden, utilizando la palabra “insostenible” cuatro veces para describir la “crisis humanitaria”.

La administración ha asignado más de mil millones de dólares para ayudar a las ciudades a hacer frente al aumento de la migración, y el presidente ha pedido al Congreso que proporcione más fondos y otras soluciones legislativas para abordar el problema.

Los republicanos en la Cámara rechazaron la solicitud de Biden y en cambio lo acusaron de promover políticas de “fronteras abiertas” que han atraído a millones de inmigrantes de todo el mundo a Estados Unidos.

Los funcionarios de la Casa Blanca responden que los recortes de gasto de gran alcance propuestos por los republicanos de la Cámara diezmarían un Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya sobrecargado.

Condicionan fondos en Congreso

El asunto pronto podría llegar a un punto crítico en medio de la agitación en la Cámara de Representantes, donde el representante Kevin McCarthy (republicano de California) fue derrocado como presidente la semana pasada en medio de la insatisfacción de algunos conservadores de línea dura por su enfoque sobre el gasto.

Algunos republicanos ahora dicen que bloquearán cualquier nuevo financiamiento para la guerra en Ucrania hasta que se apruebe una legislación que impulse el control fronterizo, vinculando dos temas aparentemente no relacionados al decir que Estados Unidos necesita proteger sus propias fronteras en lugar de las de Ucrania.

Otros legisladores republicanos han amenazado con permitir que el gobierno cierre el próximo mes, cuando expire la actual medida provisional de gasto, si Biden no acepta cambios importantes en la política fronteriza.

“Este es un régimen de Biden sin ley”, dijo la semana pasada el representante Andy Biggs (republicano por Arizona) en la Cámara de Representantes. “No harán cumplir las leyes fronterizas. Y podemos aprobarlas hasta que nos pongamos tristes, pero hasta que no se apalanque el presupuesto y el gasto, no veremos que esta administración las aplique”.