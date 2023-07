¿Por qué el Gobierno de EU está demandando a Texas?

/ Vista áerea de las barreras de boyas situadas en el Río Bravo para evitar cruce de migrantes

Washington DC, Estados Unidos.- Boyas del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande. Alambre de púas colocado sin permiso en propiedades privadas. Buldóceres alterando el mismo terreno de la frontera sur de Estados Unidos.

Durante más de dos años, el Gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha intensificado las medidas para evitar que los migrantes ingresen a Estados Unidos, empujando los límites legales con una audacia de ir por cuenta propia a lo largo de los mil 930 kilómetros de frontera con México en el estado. Ahora, las críticas a estas tácticas se están extendiendo, incluso dentro de Texas.

El relato de un policía estatal que revela que los agentes niegan agua a los migrantes en temperaturas de 37.7 grados centígrados y que el alambre de púas deja a los solicitantes de asilo heridos, ha provocado una renovada crítica. El Gobierno mexicano, los residentes y la Administración de Biden están respondiendo, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas a para retirar la barrera flotante.

Abbott, quien obtuvo su tercer mandato en noviembre prometiendo una represión fronteriza más dura, ha utilizado declaraciones de desastre como base legal para algunas medidas.

Los críticos llaman a eso una visión distorsionada.

“Hay tantas formas en las que lo que está haciendo Texas en este momento es abiertamente ilegal”, dijo David Donatti, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas.

Abbott ha atacado repetidamente las políticas fronterizas del Presidente Joe Biden, tuiteando el viernes que estas “alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el Río Grande en lugar de hacerlo de manera segura y legal a través de un puente”.

La Administración de Biden dijo que los cruces ilegales han disminuido significativamente desde que entraron en vigor nuevas reglas de migración en mayo.

Frontera alterada

Bajo el puente internacional que conecta Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, México, los manifestantes se congregaron en el parque Shelby este mes, coreando “salven el río” en una ceremonia. A pocos metros de distancia, los equipos de Texas descargaban boyas de color naranja neón desde remolques estacionados cerca de una rampa de embarcaciones en el Río Grande.

Jessie Fuentes se encontraba junto a los defensores del medio ambiente, observando cómo los policías estatales restringían el acceso al agua donde él organiza una carrera anual de kayaks. Contenedores de carga y capas de alambre de púas rodeaban la orilla del río.

El experimentado kayakista solía llevar a sus clientes y participantes de carreras al agua a través de un canal poco profundo formado por una isla fronteriza cubierta de frondosa vegetación. Esa isla ha sido reemplazada por un tramo de tierra arrasada por bulldóceres, conectada a tierra firme y fortificada con alambre de púas.

“El río es un río protegido federalmente por muchas agencias federales, y simplemente no entiendo cómo sucedió esto”, dijo Fuentes al Consejo Municipal de Eagle Pass la noche anterior.

Tampoco lo entendía el Consejo Municipal.

“Siento como si el Gobierno estatal hubiera evitado al Gobierno local de muchas maneras diferentes. Y en algunos momentos, me sentí impotente”, dijo el miembro del consejo, Elías Díaz, a The Associated Press.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas no fue notificada cuando Texas modificó varias islas o desplegó boyas masivas para crear una barrera que cubre 305 metros del medio del Río Grande, con anclas en el lecho del río.

El Departamento de Justicia había advertido a Texas que la barrera de boyas es ilegal y que la Administración de Biden presentaría una demanda si el estado no retira la barrera. El viernes, Abbott tuiteó que el estado “tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera” después de que el Departamento de Justicia buscara un compromiso para retirar la barrera antes del lunes por la tarde.

La barrera flotante también provocó tensiones con México, que afirma que viola tratados. El Secretario de Relaciones Exteriores de México pidió al Gobierno de Estados Unidos que retire las boyas y el alambre de púas en una carta en junio.

Fuentes presentó una demanda por las boyas, argumentando que los cruces fronterizos no están cubiertos por la Ley de Desastres de Texas.

En cuanto a las islas del río, la Oficina General de Tierras de Texas le dio acceso al Departamento de Seguridad Pública del estado a partir de abril “para frenar la crisis fronteriza en curso”.

“Además, la Oficina General de Tierras también permitirá el manejo de vegetación, siempre que se cumpla con todas las regulaciones estatales y federales aplicables”, dijo una carta de la comisionada de la oficina, Dawn Buckingham.

El Departamento Militar de Texas eliminó la caña carrizo, que la oficina de Buckingham describió como una “planta invasiva” en su respuesta a preguntas de The Associated Press, y cambió el paisaje, afectando el flujo del río.

Los expertos en medio ambiente están preocupados.

“Por lo que sé, si hay inundaciones en el río, son mucho más graves en Piedras Negras que en Eagle Pass porque ese es el lado más bajo del río. Y así que la próxima vez que el río se desborde, va a empujar mucha agua hacia el lado mexicano, eso es lo que parece”, dijo Tom Vaughan, un profesor jubilado y co-fundador del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande.

Recientemente, Fuentes solicitó permiso especial a la ciudad y al Departamento de Seguridad Pública (DPS) para navegar por su ruta de kayak habitual.

“Desde que cambiaron el curso del agua en la isla, el agua fluye de manera diferente”, dijo Fuentes.

“Lo puedo sentir”, afirmó.

El estado se negó a publicar cualquier registro que pudiera detallar los impactos ambientales de las boyas o los cambios en el paisaje.

Víctor Escalón, director regional del DPS que supervisa desde Del Rio hasta Brownsville, señaló la declaración de emergencia y desastre del Gobernador.

“Hacemos todo lo que podemos para prevenir el delito, punto. Y ese es nuestro trabajo”, agregó.

Intrusión para detener intrusos

Para un propietario, la misión del DPS lo dejó fuera de su tierra.

En 2021, a medida que Eagle Pass se convirtió en la ruta preferida para los migrantes que cruzan a Estados Unidos, Magali y Hugo Urbina compraron un huerto de nogales junto al río que llamaron Heavenly Farms.

Hugo Urbina trabajó con el DPS cuando la agencia construyó una cerca en su propiedad y arrestó a migrantes por intrusión. Pero la relación se volvió tensa un año después cuando el DPS solicitó colocar alambre de púas en la propiedad junto al río que los Urbina estaban arrendando al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para procesar a los migrantes.

Hugo Urbina quería que el DPS firmara un contrato liberándolo de responsabilidad en caso de que el alambre causara lesiones. El DPS rechazó la solicitud, pero aún así instaló el alambre de púas, movió vehículos a la propiedad y cerró las puertas de los Urbina. Esto cortó el acceso de la Patrulla Fronteriza al río, aunque aún arriendan tierras a Urbina.

“Ellos hacen lo que quieren”, dijo Urbina este mes.

El agricultor, un republicano, lo llama “política tóxica”. Los críticos lo llaman un déjà vu.

“También veo una correlación muy fuerte con la era de Trump y post-Trump, en la que la mayoría de las políticas de migración de la Administración eran agresivas y extremas, violatorias de los derechos de las personas y muy enfocadas en hacer puntos políticos”, dijo Aron Thorn, abogado del Texas Civil Rights Project.

“El diseño de esto está enfocado en la imagen y la cantidad de cosas que están sacrificando por esa imagen ahora es bastante extraordinaria”.

Según Escalón, el DPS trabaja con 300 propietarios de tierras. Afirmó que es inusual que el departamento se apropie de una propiedad sin el consentimiento del propietario, pero la agencia sostiene que la Ley de Desastres le otorga la autoridad.

Urbina dijo que apoya los esfuerzos del gobernador, “pero no de esta manera”.

“No puedes salir y comenzar a violar la ley y hacer que tus ciudadanos se sientan como ciudadanos de segunda clase”, añadió.