Por qué ningún partido en EU tiene mayoría política sostenible

Estados Unidos— Hace nueve años, Barack Obama ganó un segundo mandato y se habló de una mayoría demócrata emergente en las elecciones presidenciales. Luego vino Donald Trump, el candidato del partido principal menos querido de todos los tiempos, quien ganó las elecciones de 2016, aunque sin ganar el voto popular, publicó CNN.

Ahora, se habla de que los demócratas podrían quedar excluidos de la mayoría del Senado durante un tiempo debido a las tendencias en el electorado.

Soy escéptico sobre esto, al menos a largo plazo. La historia nos dice que los partidos ajustan la mensajería y tienden a encontrar el mejor camino hacia la mayoría, dejando que este sea un país 50/50 en promedio.

El politólogo David Hopkins articula bien la idea de que esta nación es 50/50. Señala que, desde las elecciones de 1980, demócratas y republicanos han ganado el control de la Cámara, el Senado y la presidencia aproximadamente la misma cantidad de veces. Han controlado los tres casi al mismo tiempo, incluso para los demócratas en este momento.

Esto no debería sorprendernos. Como postuló el analista político Sean Trende en el libro "La mayoría perdida", la historia está llena de ejemplos de mayorías desmoronándose y partidos entrando y saliendo del poder. El libro se publicó antes de las elecciones de 2012 y se ha mantenido bastante bien.

Obama ganó un segundo mandato con una economía decente en 2012. A pesar de que Trump es impopular como era, vimos que la presidencia cambiaba de manos después de 2016, como suele suceder cuando un partido ha estado en la Casa Blanca durante más de un mandato. Luego vimos a un presidente perder en 2020 con una economía débil, aunque no terrible, y una pandemia diferente a todo lo que el país había experimentado en más de un siglo.

Todos estos resultados electorales fueron predichos con bastante precisión por modelos de ciencia política basados en fundamentos.

Entonces, ¿por qué el futuro sería diferente cuando se trata del Senado? Bueno, todo se reduce a dos puntos bastante simples.

Primero, el poder demócrata está más concentrado que el poder republicano en términos geográficos. Puede ver esto en los resultados del 2020 con el ahora presidente Joe Biden alcanzando una clara mayoría en el Colegio Electoral y el voto popular, pero solo ganando 25 estados. Trump, por su parte, tomó 30 estados en 2016, a pesar de perder el voto popular y ganar con un número similar de votos electorales.

En segundo lugar, y esto es clave, los patrones de votación presidencial y del Senado están más estrechamente alineados que en cualquier otro momento de la historia reciente. Solo un estado (Maine en 2020) votó de manera diferente en el Senado y las carreras presidenciales que estaban en la boleta electoral en las dos últimas elecciones presidenciales.

Y dado que cada estado tiene el mismo número de senadores, una nación que vota 50/50 en el voto popular a nivel presidencial tendrá más senadores republicanos a largo plazo porque eso se traduce en ganar más estados.

Para ser claros, la idea de que los republicanos tengan una ventaja estructural en el Senado no es nueva. Es uno que hice en 2013 cuando intentaba rechazar los comentarios de una mayoría demócrata emergente, por lo que me tomo el punto tan en serio.

Pero no estoy seguro de tener razón hace ocho años. Lo que no tomé en cuenta es que esta no ha sido una nación 50/50 en el voto popular presidencial durante las últimas tres décadas.

Los demócratas han obtenido más votos en todo el país en siete de las ocho carreras presidenciales anteriores. Esa es la votación más popular ganada en ocho elecciones presidenciales para cualquiera de los partidos desde que se fundó el Partido Demócrata en la primera mitad del siglo XIX.

Los republicanos, por supuesto, todavía han logrado ganar tres de las últimas ocho elecciones presidenciales. Recientemente, el partido se ha ajustado para ganar las elecciones con menos votos al concentrar sus votos en los lugares correctos. Esto es algo que algunos republicanos notan abiertamente.

De hecho, la nominación de Trump fue un reconocimiento tácito de esa estrategia. Pones a alguien en la boleta presidencial cuyo apoyo proviene desproporcionadamente de los votantes blancos sin un título universitario, que es un grupo que tiene una cantidad desproporcionada de poder en el Colegio Electoral (en gran parte debido a los estados clave de Great Lake). Al hacerlo, está perdiendo más votantes en general, pero le permite ganar con menos votos porque están en los lugares correctos.

A largo plazo, esto ha resultado estar cerca de un lavado en los estados ganados. Desde 1992, los demócratas han ganado 25.5 estados en la elección media. Los republicanos han ganado 24.5. En promedio, los demócratas han ganado 25 estados y los republicanos 25.

En las últimas tres elecciones presidenciales, los demócratas ganaron 25 estados en la elección media y 24 en promedio. Señalo los últimos tres porque la fuerte correlación entre los resultados presidenciales y del Senado realmente solo comenzó en la década de 2010.

Si sucede así en estas elecciones una y otra vez, probablemente terminaríamos con un poder bastante igual en el Senado entre demócratas y republicanos, asumiendo una votación directa entre el Senado y el presidente.

Para ser claros, esto no significa que los republicanos no terminarán ganando el Senado más veces que los demócratas. Si los votantes son propensos a equilibrar el poder (lo que suele pasar), a los republicanos les irá bien en las elecciones intermedias y eso podría llevar a más victorias en general porque solo un tercio del Senado se presenta a elecciones en cada ciclo presidencial. Los republicanos podrían recuperar fácilmente el control del Senado en 2022, que creo que es el resultado más probable.

Es que el valor predeterminado no es tan prorrepublicano como se podría suponer.

Terminaré diciendo que no tenemos idea de si el grado actual de votación directa seguirá siendo el mismo, aumentará o incluso se reducirá en los próximos años. No sabemos cómo serán las coaliciones. Al igual que Trump entró en escena y exacerbó la brecha educativa, otro candidato puede cambiar el cálculo electoral en el futuro. Los partidos y sus mensajes no se estancan.

Solo en estas últimas elecciones, Biden en realidad tuvo un mejor desempeño por unos pocos puntos entre los votantes blancos sin un título universitario que Hillary Clinton. Al mismo tiempo, la brecha entre los blancos y las personas afroamericanas e hispanas (que solía crecer) se redujo, algo que no creo que la mayoría pensara que sucedería dada la retórica de Trump.

Durante la presidencia de Biden, esa división racial en las preferencias de los votantes puede estar disminuyendo aún más, como ha comentado Phillip Bump de The Washington Post.

La conclusión es que nadie sabe a dónde irán las opiniones de los votantes y los resultados de las elecciones a partir de aquí.