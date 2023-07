Por qué Trump es tan difícil de vencer

Associated Press

Nate Cohn / The New York Times

En el medio siglo de las primarias presidenciales modernas, ningún candidato que haya aventajado a su rival más cercano, por al menos 20 puntos en esta etapa, ha perdido una nominación partidaria.

Hoy, la ventaja de Donald J. Trump sobre Ron DeSantis es casi el doble: 37 puntos, según una encuesta del New York Times del probable electorado de las primarias republicanas publicada este lunes por la mañana.

Por supuesto, todavía queda mucho tiempo antes de las asambleas electorales de Iowa en enero. Los candidatos ni siquiera han pisado un escenario de debate. Y si bien ningún candidato ha perdido nunca una nominación con tanto apoyo, ningún candidato con tanto apoyo ha enfrentado tantas acusaciones penales e investigaciones tampoco.

Pero incluso si pudiera ser un error llamar a Trump “inevitable”, los datos sugieren que él comanda una base aparentemente inquebrantable de seguidores leales, que representan más de un tercio del electorado republicano. Por sí solo, su apoyo no es suficiente para que Trump gane las primarias. Pero es lo suficientemente grande como para hacerlo extremadamente difícil de derrotar, tal vez tan difícil como sugiere el registro histórico.

La base MAGA está definida

Es populista, es conservador, es de cuello azul, está convencido de que la nación está al borde de la catástrofe y es excepcionalmente leal a Donald Trump.

Como se define aquí, los miembros de la base MAGA de Trump representan el 37 por ciento del electorado republicano. Lo apoyan “fuertemente” en las primarias republicanas y tienen una visión “muy favorable” de él.

El Partido Republicano dividido

La base de MAGA se presta a una fácil descripción. El resto del electorado republicano no lo hace.

Pero a grandes rasgos, el resto del electorado republicano se puede dividir en dos grupos.

Está el grupo de votantes que pueden no amar a Trump, pero que permanecen abiertos a él en las primarias y, en algunos casos, lo apoyan en las alternativas. Es un grupo que refleja ampliamente al electorado republicano en su conjunto: es algo conservador, algo favorable a Trump, algo favorable a DeSantis y dividido sobre si apoyar al expresidente, al menos por ahora.

También hay un segundo grupo de votantes que probablemente no apoyará a Trump. Representan alrededor de una cuarta parte del electorado de las primarias y dicen que no lo están considerando en las primarias. Estos votantes tienden a ser educados, ricos, moderados y, a menudo, son más que simples escépticos de Trump. La mayoría de estos votantes lo ven desfavorablemente, dicen que ha cometido delitos y ni siquiera lo respaldan en las elecciones generales contra el presidente Biden, ya sea porque en realidad prefieren a Biden o porque simplemente no votarán.

El desafío DeSantis

Sería difícil para cualquier candidato consolidar la oposición dividida a Trump. Ciertamente ha sido difícil para DeSantis, el gobernador de Florida.

A principios de año, parecía que descubrió cómo ganarse a los escépticos conservadores y moderados de Trump centrándose en un nuevo conjunto de temas: la lucha contra el "despertar" y la libertad de las restricciones del coronavirus. Esto pareció entusiasmar a los donantes del partido e incluso a algunos independientes tanto como a los activistas conservadores y los presentadores de Fox News.

No ha resultado así. La lucha contra el despertar ha ofrecido pocas oportunidades para atacar a Trump, a pesar de los extraños videos de las redes sociales, mientras que el Covid ha perdido relevancia política.

Sin estos problemas, DeSantis se ha convertido en un tipo muy familiar de republicano conservador. Al igual que con la campaña de Ted Cruz en 2016, DeSantis ha corrido a la derecha de Trump en todos los temas. Al hacerlo, ha tenido problemas para atraer a los votantes moderados que representan la base natural de una oposición viable a Trump.