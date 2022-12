Postergan audiencia de Castillo; pide a CIDH interceder

Lima, Perú.- La audiencia de prisión preventiva contra el ex Presidente de Perú Pedro Castillo fue reprogramada para el jueves debido a que no fue notificado a tiempo, poco antes de que el ex Mandatario pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceder en su caso.

Un juzgado supremo evaluaría este miércoles el pedido de la Fiscalía de dar prisión preventiva por 18 meses para Castillo, investigado por rebelión y conspiración tras intentar disolver el Congreso de forma ilegal.

Castillo deberá permanecer detenido hasta que se realice la audiencia este jueves. El ex Presidente de izquierda publicó en su cuenta de Twitter una carta donde pidió a la CIDH interceder en su caso.

"¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", aseveró.

"Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. 'Solo el pueblo salva al pueblo'".

Analiza Boluarte adelantar para 2023 elecciones

La nueva Presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este miércoles que evalúa con el Congreso y el Tribunal Electoral la forma de avanzar las elecciones generales para diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024, como propuso hace unos días.

"Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023", dijo a la prensa Boluarte. El mandato de Castillo finalizaba en julio de 2026, pero manifestantes en todo el país exigen elecciones ya.

Según la misma Mandataria, anticipar más las elecciones sería una ilegalidad. "Antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría, en consecuencia, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución", señaló.

"Tengo que ser responsable y decir que estos tiempos no dependen de mí, sino del Congreso de la República y del ente electoral, en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones".