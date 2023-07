Prepara NASA informe sobre vida extraterrestre

Agencia Reforma

Buenos Aires, Argentina.- El director de la NASA, Bill Nelson, informó que la agencia espacial estadounidenses está preparando un informe que despejará las dudas de "tantas sospechas sobre alienígenas".

De acuerdo con el director, el informe realizado por especialistas estará listo en agosto. El anuncio llega en la misma semana en la que se presentaron en el Congreso de Estados Unidos los testimonios de tres ex militares que aseguran vieron Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y cuerpos no humanos en naves.

"He visto y he hablado con los pilotos de la armada, con la gente del Pentágono allá por 2004. Ustedes mismos vieron esos videos que fueron públicos y tomados por los pilotos. Al respecto, la NASA está preparando un documento final que será difundido este año, en el que aborda el punto de vista científico sobre este tema", dijo a periodistas en una reunión que tuvo con el Presidente Alberto Fernández en su visita a Argentina.

"Ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, decidí designar un comité integrado por científicos de distintos sectores, que están deliberando y que darán a conocer un informe el mes que viene".

Nelson dijo, sin presentar pruebas, que personalmente cree que hay vida afuera.

"El universo es muy grande, los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida", explicó.

"Mientras tanto decidí que nuestros equipos en el espacio van a utilizar sensores detectores para tratar de identificar precisamente estos fenómenos, así que hay que esperar el mes que viene y ahí va a estar la respuesta".