Preparan juicio político a Trump

Washington DC, Estados Unidos (07 septiembre 2019).- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticado por una investigación de juicio político al Presidente Donald Trump, está listo para votar la próxima semana para formalizar la pesquisa, dijo el sábado una fuente cercana al tema.



El panel cambió el nombre de lo que originalmente era una investigación de supervisión de la presidencia de Trump a una investigación de "juicio político", para decidir a fin de año si recomendaría artículos de "impeachment" al pleno de la Cámara de Representantes.



El miércoles, los miembros del comité podrían votar sobre una medida que definiría mejor la investigación, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato.



El enfoque actual de juicio político del comité ha sido criticado por los republicanos por evitar un precedente establecido durante las investigaciones de juicio político contra los ex presidentes Richard Nixon y Bill Clinton.



En esos casos, las consultas fueron autorizadas formalmente por toda la Cámara.



Esta vez, la Oposición se mantuvo alejada de una votación que podría perjudicar a los demócratas de los llamados distritos oscilantes, donde el juicio político no es popular entre los votantes.



Durante gran parte del año, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, se ha centrado en los hallazgos de la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la evidencia de que Trump intentó impedir la pesquisa.



Al menos 134 representantes demócratas apoyan una investigación de juicio político, según un recuento de Reuters.



Si bien esa es la mayoría del partido, el número permanece muy por debajo de los 218 votos necesarios para que la Cámara apruebe una resolución de "impeachment".



Desde el testimonio de Mueller en julio, Nadler ha ampliado la pesquisa para incluir acusaciones de que Trump mezcló indebidamente sus intereses comerciales con su papel de Presidente, ofreció indultos para alentar mala conducta oficial y pagó dinero durante la campaña de 2016 para silenciar a mujeres que afirman haber tenido relaciones sexuales con él.