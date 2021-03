Preparan nuevo intento de liberar Canal de Suez

Reforma Reforma Reforma

El Cairo.- Un enorme buque carguero continúa atravesado este sábado en el Canal de Suez de Egipto luego de cinco días, al tiempo que las autoridades se preparaban para liberar la embarcación y reabrir una vía crucial para el comercio mundial.

Según el presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, los esfuerzos permitieron que la popa y el timón se movieran hoy, pero no estaba claro cuándo podría volver a flotar.

El Ever Given de 400 metros de largo se encajó en diagonal a través de una sección sur del canal en medio de fuertes vientos en la madrugada del martes, interrumpiendo el transporte marítimo mundial al bloquear una de las vías fluviales más transitadas del mundo.

Aproximadamente el 15 por ciento del tráfico marítimo mundial transita por el canal, y más de 300 embarcaciones están esperando para pasar por la vía fluvial una vez que se haya eliminado el bloqueo.

Rabie dijo que esperaba que no fuera necesario recurrir a retirar algunos de los 18 mil 300 contenedores del barco para aligerar su carga, pero que las fuertes mareas y vientos estaban complicando los esfuerzos para liberarlo.

"La popa del barco comenzó a moverse hacia Suez, y eso fue una señal positiva hasta las 23:00 de la noche, pero la marea bajó significativamente y nos detuvimos", dijo Rabie a los periodistas en Suez.

"Esperamos que en cualquier momento el barco pueda deslizarse y moverse del lugar en el que se encuentra", agregó.

Las dragas habían extraído unas 20 mil toneladas de arena de alrededor de su proa el viernes. Una empresa holandesa que trabaja para liberar el buque dijo que podría ser liberado a principios de la próxima semana.

Rabei dijo también que los fuertes vientos "no fueron la única causa" del encallamiento de Ever Given el martes. Señaló que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no descartó un error humano o técnico.

Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, la firma de rescate contratada para liberar al Ever Given, dijo que la compañía espera desatascar al barco en cuestión de días con el uso de una combinación de remolcadores, dragas y mareas altas.

En entrevista para el programa de televisión Nieuwsuur, Berdowski explicó la noche del viernes que la proa del barco está atorada en barro arenoso, pero la popa "no ha sido completamente empujada hacia el barro, y eso es algo positivo porque uno puede usar la popa para liberarlo".

Berdowski agregó que dos remolques grandes se dirigen al canal y se espera que lleguen durante el fin de semana. Indicó que la compañía espera aprovechar la fuerza de los remolques, la draga y las mareas, que, dijo, se prevé que sean hasta 50 centímetros más altas el sábado.

"Esperamos que la combinación de los botes (remolcadores) que tendremos ahí, más terreno dragado y la marea alta sea suficiente para liberar el barco en algún momento de principios de la próxima semana", afirmó.

Una investigación inicial había mostrado que el buque encalló debido a intensos vientos, y descartó que hubiera sufrido alguna falla mecánica o del motor, señaló la compañía. GAC, una empresa de transporte global y logística, había dicho previamente que el barco experimentó una falla de energía, pero no dio detalles.

Algunos barcos de antemano han empezado a usar otra ruta y docenas de barcos aún estaban en camino al canal, según la firma de datos Refinitiv.