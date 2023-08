Presentan mujeres suizas demanda contra Gobierno por calor

Agencia Reforma

Ginebra, Suiza.- Las mujeres viven dispersas alrededor de Suiza, hablan una mezcla de los idiomas del país: alemán, francés e italiano, y han trabajado en diferentes profesiones.

Pero las KlimaSeniorinnen Schweiz, un grupo de alrededor de 2 mil 400 mujeres suizas de 64 años en adelante, dicen que tienen un miedo común: las altas temperaturas y las olas de calor que amenazan su salud en sus últimas décadas.

"Es difícil salir afuera; es difícil respirar", dijo Fatima Heussler, de 71 años, miembro del grupo que vive en Zurich y que se retiró después de varias décadas de trabajar con personas mayores con discapacidad visual. El calor del verano pasado fue tan agotador que no pudo hacer ni siquiera tareas domésticas ligeras

"Me siento como si necesitara protegerme", dijo Isabelle Joerg, de 70 años, exgerente de riesgos de seguros y miembro del grupo de Basilea, quien dice que se sienta en la oscuridad con las persianas cerradas en su casa en días particularmente calurosos.

"Solía amar el verano, y ahora puedo sentirme amenazada por él".

Una ola de calor este verano que elevó las temperaturas en el sur de Europa ha resaltado esas preocupaciones, junto con una demanda histórica que las mujeres presentaron en 2020 ante el tribunal de derechos humanos más importante de Europa, acusando al Gobierno suizo de violar sus derechos fundamentales al no hacer lo suficiente para protegerlas de los efectos del cambio climático.

El año pasado, Suiza experimentó su año más caluroso registrado, y aunque no ha sido golpeada tanto como el sur de Europa este año, un período de calor a principios del mes pasado elevó las temperaturas hasta a 36 grados centígrados en algunas zonas alpinas. El promedio nacional el mes pasado fue de aproximadamente 15 grados.

El caso, el primero de su tipo en ser escuchado en ese tribunal superior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se encuentra entre un número creciente de demandas en todo el mundo que utilizan argumentos de derechos humanos para afirmar que los Gobiernos están eludiendo sus obligaciones, a medida que las temperaturas y el nivel del mar aumentan, para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.

Casos similares se han presentado ante tribunales nacionales y organismos de derechos humanos, incluido un hallazgo por parte de un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas de que Australia no había protegido a los aborígenes australianos en el estrecho de Torres, en el norte del país, de "los impactos adversos del cambio climático".

Aunque el cambio climático está afectando a todos los suizos, las KlimaSeniorinnen Schweiz, conocidas en inglés como Senior Women for Climate Protection Switzerland, afirman que las mujeres mayores como ellas son las más vulnerables.

Un estudio reciente encontró que las olas de calor del verano pasado provocaron la muerte de más de 61 mil personas en toda Europa, la mayoría de ellas mujeres mayores de 80 años. En Suiza, más del 60 por ciento de las aproximadamente 600 muertes relacionadas con el calor el verano pasado fueron atribuidas al calentamiento global, según un estudio de la Universidad de Berna, siendo las mujeres mayores las que tuvieron la tasa de mortalidad más alta.

"Nuestra salud está en riesgo", dijo Elisabeth Stern, de 75 años, miembro del grupo en Zurich y una entusiasta excursionista, quien dijo que se había mantenido en forma y saludable toda su vida. El verano pasado, cansada de quedarse en casa con las ventanas cerradas, Stern, una ex antropóloga cultural, visitó las montañas más frescas en busca de alivio. Sin embargo, colapsó en un teleférico, vencida por el calor.

"Hubo un tiempo en que Suiza era en general un lugar frío", dijo Stern, quien pasó parte de su infancia en una granja en el este de Suiza y ha visto desaparecer un glaciar cercano en su vida.

"Simplemente ha cambiado tan rápidamente".

Los expertos dicen que un fallo en el caso presentado por las KlimaSeniorinnen Schweiz probablemente influirá en cómo los 46 países que son miembros del tribunal europeo manejarán reclamaciones similares.

"Esto tendrá un efecto dominó", dijo Annalisa Savaresi, profesora titular de derecho ambiental en la Universidad de Stirling, en Escocia, quien ha estudiado litigios relacionados con el cambio climático.

"Es el primero de su tipo en ser escuchado, pero hay muchos otros en proceso".

Los demandantes en el caso suizo incluyen a cuatro mujeres que dijeron tener enfermedades cardíacas y respiratorias que las ponen en riesgo de muerte en días calurosos.

El meollo de la queja es que el Gobierno suizo ha fallado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para evitar un calentamiento global de 2 grados Celsius, lo que entra en conflicto con sus obligaciones bajo la Convención Europea de Derechos Humanos. Estas obligaciones incluyen el derecho a la vida y a la autonomía, dado que se ha demostrado que las mujeres mayores son particularmente vulnerables a enfermedades relacionadas con el calor.

"Lo que esto proporcionaría a los ciudadanos es una herramienta adicional para señalar y avergonzar a estos estados y hacer visibles sus quejas y, eventualmente, exigibles", dijo Savaresi. Sin embargo, agregó que aún queda por determinar cómo se impondrían tales fallos, ya que es un "territorio inexplorado".

El caso fue presentado inicialmente ante los tribunales nacionales en 2016, y la Corte Suprema de Suiza dictaminó que no había suficiente evidencia para probar que se habían violado los derechos de las mujeres. Los demandantes dicen que esos tribunales no analizaron adecuadamente el caso, por lo que lo llevaron a un nivel superior, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se espera que el fallo en el caso de KlimaSeniorinnen Schweiz no llegue hasta el próximo año. El tribunal también está considerando varios otros casos relacionados con el cambio climático, incluido uno presentado por un grupo de jóvenes portugueses que han acusado a 33 países de no cumplir con sus obligaciones de derechos humanos al no reducir las emisiones, y por un ciudadano francés que ha presentado un caso similar contra el Gobierno francés.

Pero mientras esperan y continúan con sus vidas, los miembros de KlimaSeniorinnen Schweiz dicen que tienen esperanzas de que el caso demuestre que las personas mayores pueden ser poderosos defensores del clima, incluso si es posible que no estén aquí para el futuro.

"Sé que estadísticamente hablando, en 10 años habré partido", dijo Stern.

"Entonces, lo que sea por lo que luche ahora, no seré la beneficiaria. Será para la próxima generación".