Presentará Cuba sus vacunas a la OMS

Reforma

La Habana, Cuba.- Las tres vacunas de producción cubana contra el nuevo coronavirus, que se usan masivamente en la isla, serán presentadas a la Organización Mundial de la Salud para su autorización, dijeron científicos y funcionarios de la nación caribeña.

"A partir de que hemos recibido el autorizo de uso de emergencia de 3 vacunas contra el Covid-19 por la autoridad regulatoria cubana... tenemos previsto comenzar intercambios con la OMS para su reconocimiento", escribió el jueves Eduardo Martínez, presidente de BioCubafarma, el conglomerado estatal que produce medicamentos en la isla.

La propia BioCubafarma indicó en sus cuentas en las redes sociales que desde la etapa de desarrollo de las vacunas cubanas se ha intercambiado información con representantes de la OMS "y la ha mantenido actualizada de los resultados". "Próximamente tendremos conversaciones sobre el proceso de precalificación", agregó.

The Associated Press hizo un pedido de comentarios a la OMS que no fue contestado en lo inmediato.

Cuba es la única nación latinoamericana que desarrolló y produce vacunas propias contra el Covid-19 y actualmente se encuentra en una campaña masiva de inmunización para los adultos.

El jueves la Dirección Nacional de Epidemiología informó que desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 se reportaron 665 mil 672 casos positivos de los cuales casi 6 mil pacientes fallecieron.