Presidente argentino anuncia que no buscará reelección

Agencia Reforma

Buenos Aires, Argentina.- El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que no se presentará a la reelección en los comicios generales de octubre, un paso que le reclamaban desde su propia coalición de centro-izquierda Frente de Todos, que aún no define un candidato.

Fernández anunció su decisión en medio de una crisis económica, con altísima inflación y una imagen negativa de cerca de 70 por ciento, según una reciente encuesta de la consultora Poliarquía.

"El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplimos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea alguien que represente a nuestro espacio político", dijo Fernández en un video publicado este viernes en su cuenta en Twitter.

En su declaración, de casi ocho minutos, bajo el título "Mi decisión", el Mandatario de 64 años hizo un recuento de las condiciones de endeudamiento e inflación en las que recibió el país al asumir en 2019, agravadas luego por la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania y actualmente por "una brutal sequía", según enumeró.

Para el consultor político Enrique Zuleta Puceiro, esta decisión "abre una nueva etapa" en el paisaje político argentino. "Hay una oportunidad para que las fuerzas políticas barajen y den de nuevo. Esa es la sensación que deben estar sintiendo unos y otros: Nos hemos metido en un atolladero, empecemos de nuevo".

"Pero si no hay un fuerte componente de innovación y compromiso con la salida de la crisis, las cosas pueden ser peor".

Se especula que el Ministro de Economía, Sergio Massa, podría lanzar su postulación si consigue mejorar la situación económica, en especial la inflación.

También manifestaron su voluntad de postularse el Embajador en Brasil, Daniel Scioli, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el dirigente social Juan Grabois.

En la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), el ex Presidente Mauricio Macri decidió no optar por la candidatura presidencial. En cambio, el Alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comenzó ya su campaña para las primarias, al igual que la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Emergente en este proceso electoral aparece el diputado Javier Milei, un economista y político "libertario" de 52 años que maneja un fuerte discurso de derecha y antisistema y ocuparía un tercer puesto en la presidencial, según los sondeos.