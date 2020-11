Prevén mayoría demócrata en Senado

Washington.- La contienda electoral del Senado estadounidense, que renueva esta noche 35 de sus escaños, beneficiaba a los demócratas, quienes buscan arrebatarle el control de la Cámara alta al Partido Republicano.

Hasta el momento, el Partido Demócrata controlaba 42 lugares del Senado, de entre 100, contando a los 35 legisladores que no estaban en competición, de acuerdo con las proyecciones de The New York Times. Su bancada también incluye a dos senadores independientes que se alinean con ellos.

Los republicanos, por su parte, tenían 38 escaños asegurados, contando a los 30 que no estaban compitiendo en esta elección.

Están en juego 23 asientos de senadores republicanos y sólo 12 de representantes demócratas, por lo que se ha especulado con que estos últimos ganen la mayoría.

John Hickenlooper, ex Gobernador de Colorado, ganó el primer escaño a favor de los demócratas en el Senado.

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ganó un séptimo mandato el martes, al vencer a la demócrata Amy McGrath en la carrera en el estado de Kentucky.

El republicano dijo que esperaba seguir siendo el líder de la mayoría junto con el Presidente Donald Trump, pero reconoció que las duras carreras por el Senado podrían traspasar el control a los demócratas.

McConnell ha encabezado a los republicanos en la Cámara alta desde que el partido tomó el control en 2015.