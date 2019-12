Prevén nueva condena para Fujimori

Lima, Perú.- La líder opositora peruana, Keiko Fujimori, puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión por presuntos delitos de corrupción durante sus campañas electorales, que incluyen supuestos aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.

Este fue el fundamento que utilizó el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez al presentar un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, quien ya pasó 13 meses en la cárcel hasta hace dos semanas por este caso.

En el documento fiscal, Pérez indicó que la líder opositora sería acusada por los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

Tras agregar que existen hasta 140 nuevos elementos que confirman y fortalecen la investigación, el fiscal remarcó que al sumar las posibles condenas por esos delitos la pena concreta aplicable ascendería a 24 años con 10 meses de pena privativa de la libertad.

Keiko Fujimori afrontará el nuevo pedido de prisión preventiva el próximo 26 de diciembre, en una audiencia judicial que se consideró inaplazable por el juez Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La decisión judicial se anunció después de que el fiscal Pérez ampliara esta investigación para sumar al delito de lavado de activos, la presunta comisión de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.

Entre los nuevos elementos figuran el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí conocía sobre los aportes de Odebrecht, y las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero y Vito Rodríguez, quienes señalaron que entregaron a Keiko 3.65 millones de dólares y 200 mil en efectivo, respectivamente, que no fueron declarados.

El ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, también dijo que Fujimori hizo coordinaciones con el ex magistrado César Hinostroza y con el fiscal Pedro Chávarry, acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.

Además, el empresario Antonio Camayo declaró a los fiscales que la líder opositora sí es la 'señora K' que mencionó en un audio grabado por la Policía cuando coordinaba por teléfono una reunión en su casa entre Fujimori y el entonces juez Hinostroza.

La abogada de Fujimori, Guilliana Loza, rechazó la nueva solicitud fiscal de prisión preventiva y la consideró un intento más que desesperado para que su defendida vuelva a la cárcel.

"No hay elemento de convicción alguno que valide que ella pueda volver a prisión, de hecho acaba de salir, ha estado 13 meses privada de su libertad", recordó Loza.

Además del pedido de una nueva orden de prisión preventiva, la Fiscalía considera que las investigaciones contra Fujimori se acercan a la finalización y pronto podrá presentar una acusación formal para que se inicie el juicio oral de este caso.

Entre los personajes vinculados a Odebrecht que fueron interrogados esta semana estuvo Jorge Barata, el exapoderado de la empresa en Perú, quien ratificó que la empresa hizo aportes ilícitos por un millón de dólares a la campaña de Fujimori de 2011.