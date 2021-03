Priorizan vacunar a indocumentados en California

The New York Times

The New York Times

California— El Condado de Riverside, California, es el primero en Estados Unidos en priorizar la vacunación contra el coronavirus para los trabajadores agrícolas, muchos de ellos indocumentados.

Los migrantes indocumentados han sido los más afectados por la pandemia de coronavirus en California: en algunas áreas, hasta el 40 por ciento de los trabajadores a los que se les hizo la prueba del virus tuvieron resultados positivos. El reverendo Francisco Gómez de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en Coachella dijo que su parroquia había estado haciendo un promedio de 10 entierros por semana.

"Estamos hablando de una situación apocalíptica", dijo.

Poner fin a la devastación del virus en los campos agrícolas ha sido uno de los mayores desafíos de la nación. Los inmigrantes no autorizados son muy cautelosos a la hora de registrarse en programas gubernamentales o acudir en masa a los sitios de vacunación públicos, y la idea de ofrecer la vacuna contra el Covid-19 a los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente antes que otros estadounidenses ha generado un debate entre algunos miembros republicanos del Congreso.

Pero se está realizando un esfuerzo histórico en todo el Valle de Coachella para llevar la vacuna directamente a los campos. Miles de trabajadores agrícolas están siendo llevados a clínicas de vacunación emergentes organizadas por agricultores y administradas por el Departamento de Salud.

El condado es el primero en la nación en dar prioridad a los trabajadores agrícolas para la vacunación, independientemente de su edad y condiciones de salud, a gran escala. Pero los investigadores de salud pública dicen que tales programas deberán expandirse significativamente para tener alguna posibilidad de poner fin a una de las mayores amenazas a la estabilidad del suministro de alimentos del país.

Cientos de brotes de coronavirus han paralizado la fuerza laboral en granjas y centros de procesamiento de alimentos en todo el país. Investigadores de la Universidad de Purdue estiman que unos 500 mil trabajadores agrícolas han dado positivo por el virus y al menos 9 mil han muerto a causa de él.

En el Valle de Coachella, el programa de vacunación, que comenzó en enero, es la culminación de un esfuerzo de un mes para educar a los trabajadores agrícolas sobre el Covid-19, acercar las pruebas a sus lugares de trabajo y alentarlos a quedarse en casa si contraen el virus.

En un descanso, los trabajadores entraron recientemente en un almacén al aire libre para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Se ahorraron el proceso de registro en línea que la mayoría de los californianos deben navegar y de las largas esperas que eran típicas en los sitios de vacunación masiva. Una vez que aceptaron vacunarse, un empleador u organizador programó sus citas. Todo lo que tenían que hacer era presentarse.

Rosa Torres, quien empaca dátiles, dijo que nunca imaginó que pudiera ser tan simple. "Dios respondió a mis oraciones", dijo Torres, de 49 años, un inmigrante de México, quien resplandeció con una camisa verde lima a juego, gorro de lana y máscara para conmemorar la ocasión.

Madre soltera, dijo que no podía darse el lujo de enfermarse y faltar al trabajo.

"Tan pronto como nos enteramos de que las vacunas iban a estar disponibles, estábamos haciendo planes", dijo Janell Percy, directora ejecutiva de Growing Coachella Valley, un grupo de agricultores que trabaja con el Departamento de Salud. Percy pasa días frenéticos haciendo malabares con las llamadas entre el condado sobre la disponibilidad de vacunas y los productores que le informan sobre la cantidad de vacunas necesarias para cubrir a sus equipos.

En una mañana reciente, pensó que se habían llenado los 350 espacios de vacunas para el día siguiente, solo para escuchar de un productor que tenía nueve inyecciones adicionales.

"Tengo que encontrar un productor que las quiera para que no se desperdicien", dijo Percy mientras actualizaba la hoja donde realiza un seguimiento de las distribuciones con un lápiz.

Los desafíos para vacunar a los trabajadores agrícolas van mucho más allá de las preocupaciones sobre su estatus migratorio. Las probabilidades de poder inscribirse para una vacuna en línea son bajas en una población que a menudo carece de acceso a banda ancha y enfrenta barreras de idioma. Muchos no pueden llegar fácilmente a los lugares de vacunación en áreas urbanas porque no tienen transporte confiable o la capacidad de salir del trabajo a la mitad del día.

"Los trabajadores agrícolas viven en una realidad que es ajena a la mayoría de nosotros y son invisibles para la mayoría de nosotros, pero producen miles de millones de dólares en alimentos distribuidos en los Estados Unidos", dijo Conrado Bárzaga, director ejecutivo del Desert Healthcare District.

En marzo de 2020, el Gobierno federal designó a los trabajadores agrícolas como esenciales, un estado que les permitió continuar trabajando pese a las órdenes de confinamiento, pero también los puso en mayor riesgo de contraer el virus.

Los legisladores han luchado por saber cómo protegerlos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado que los trabajadores agrícolas tengan acceso temprano a la vacuna, pero los estados han adoptado una variedad de enfoques.

La mayoría aún no ha comenzado a vacunar a los trabajadores agrícolas, aunque muchos los han identificado como población prioritaria. La mayoría ha dado prioridad a las personas de 65 años o más, y la edad promedio de los trabajadores agrícolas es de 39 años, y más de la mitad tiene menos de 44 años.

En California, varios condados esperan en marzo ampliar la elegibilidad a toda la fuerza laboral agrícola. Colorado, Idaho, Michigan y Wisconsin se encuentran entre los estados que han dicho que tienen la intención de comenzar a vacunar a los trabajadores agrícolas en las próximas semanas.

Pero otros estados han tomado medidas que podrían disuadir a los trabajadores de presentarse.

En Florida, una potencia cítrica, las personas deben demostrar su residencia para recibir una vacuna, un requisito que tiende a disuadir a los inmigrantes no autorizados.

Algunas farmacias en Georgia, donde las personas mayores de 65 años son actualmente elegibles para vacunas, han rechazado a inmigrantes que no pueden mostrar un número de seguro social. En Nebraska, donde los inmigrantes son la columna vertebral de la gran industria empacadora de carne, las personas sin estatus legal serán las últimas en ser vacunadas, dijeron las autoridades.

En el condado de Riverside, los defensores de los trabajadores agrícolas y los productores han recibido llamadas de todo el país sobre el esfuerzo de vacunación, que se considera un modelo de cómo administrar las vacunas a esta población.

"No es solo que priorizaron a los trabajadores agrícolas, desarrollaron una estrategia integral e innovadora para garantizar el acceso y la aceptación de las vacunas en las comunidades de trabajadores agrícolas", dijo Alexis Guild, director de política de salud de Farmworker Justice, una organización nacional de defensa.

El Gobernador Gavin Newsom, después de una visita a un sitio de emergencia en Coachella el 17 de febrero, anunció que California pondría a disposición de los trabajadores agrícolas 34 mil vacunas en el Valle Central, el corazón agrícola del estado.

"Lo que este condado ha hecho, ningún otro condado del estado lo ha hecho", dijo. "Necesitamos replicar este programa en todo el estado de California".

Pero algunos en el condado de Riverside, que se extiende desde los exurbios de clase trabajadora de Los Ángeles hasta el Mar de Salton, han cuestionado si los trabajadores agrícolas deberían estar al frente de la línea.

En una noche reciente en Beaumont, a unos 30 minutos en automóvil desde el Valle de Coachella, las personas que habían conseguido citas para vacunas a través del proceso disponible para la mayoría de los residentes de California, principalmente mayores de 65 años, permanecieron inactivas en sus autos durante horas en el estacionamiento de un escuela secundaria local.

David Huetten, de 73 años, dijo que aquellos confinados a sillas de ruedas en su comunidad de jubilados no habían podido llegar a eventos de vacunación como este. "Cuando hay personas mayores y maestros que no han sido vacunados, no pondría a los trabajadores agrícolas en la parte superior de la lista", dijo.

En la cercana ciudad de Banning, Olga Rausch, una camarera jubilada de 73 años que todavía no había podido inscribirse para recibir una vacuna, cuestionó por qué los trabajadores agrícolas deberían ir antes que otros trabajadores manuales que tampoco pueden permitirse quedarse a trabajar en casa.

"Hay mucha gente viviendo en condiciones de hacinamiento", dijo. "¿Por qué no reciben la vacuna los camareros, los lavaplatos y las personas que trabajan en las tiendas?"

Sin embargo, la mayoría de la gente sintió que tenía sentido priorizar a los trabajadores agrícolas. "Están manipulando nuestra comida", dijo Don Tandy, un veterano de Vietnam de 66 años.

Los funcionarios de salud de todo el mundo están lidiando con cómo lograr una distribución equitativa de las vacunas. El Presidente Joe Biden ha dicho repetidamente que la entrega de la vacuna es fundamental para su respuesta al coronavirus, pero los primeros datos muestran que las dosis han sido más lentas para llegar a algunas comunidades negras y latinas con un riesgo elevado de infección.

En el condado de Riverside, los hispanos representan casi la mitad de la población, pero hasta ahora solo han recibido el 20 por ciento de las dosis. Vacunar a los trabajadores agrícolas es un primer paso para abordar el problema de la equidad, dijo el representante estadounidense Raúl Ruiz, un médico que creció en el condado de Riverside.

"Tenemos la responsabilidad moral de asegurarnos de no dejar a las personas atrás simplemente porque carecen de recursos o viven en ciertos códigos postales", dijo Ruiz, un demócrata, que ha estado visitando comunidades rurales para alentar a los residentes a vacunarse.

No ha sido fácil.

Como muchos estadounidenses, a algunos trabajadores agrícolas les preocupa que la vacuna no sea segura, porque la desinformación ha proliferado en las redes sociales. Otros temen que la vacunación pueda exponerlos a la aplicación de la ley de inmigración.

Prime Time International, el mayor productor de pimientos morrones del país, invitó a los trabajadores a registrarse para la vacuna en enero, y "la primera pregunta fue: '¿Estarán los de inmigración?'", Recordó Garrett Cardilino, director de operaciones de campo de la empresa.

Para calmar esos temores, el condado de Riverside reclutó organizaciones de base para acercarse a los trabajadores agrícolas y tranquilizarlos.

"No hay ningún chip para rastrearte; no hay ningún efecto negativo; no pierdes la fertilidad ", dijo Montserrat Gómez, educadora de TODEC, una organización sin fines de lucro de asistencia legal que atiende a inmigrantes, a un grupo de unos 30 trabajadores con máscaras reunidos en un campo de espinacas en la ciudad de Winchester.

"La vacuna ya está disponible para usted", dijo. "Muchas personas desearían tener esta oportunidad".

Cuando se les preguntó si conocían a alguien que hubiera sido afectado por el virus, la mayoría de los trabajadores levantaron la mano. Varios conocían a alguien que había muerto.

Rose Perez, una trabajadora de 36 años en Full Farms, una granja de vegetales en la ciudad de Hemet, dijo que seguía sospechando de la vacuna, a pesar de que su hermana se había enfermado gravemente con el coronavirus.

"Leí que las enfermeras murieron después de recibir la vacuna", dijo. "Nadie en mi familia la está tomando".

Domingo Juan, un guatemalteco, también dijo que no confiaba en la vacuna: "Esta enfermedad no ha existido por mucho tiempo. ¿De repente hay una cura?

Pero después de la charla, varios trabajadores regresaron a los campos para cosechar bok choy y dijeron que estaban listos para inscribirse.

Entre ellos se encontraba Luis Valdivia, de 48 años, quien recientemente se recuperó del virus pero tuvo que estar sin paga durante su enfermedad.

"Sufrí demasiado, perdí 16 kilos", dijo Valdivia, con la voz todavía ronca después de semanas de tos intensa. "Tomaré la vacuna; de esa forma podré seguir trabajando ".

Dos filas más allá, América Aguilera, de 46 años, dijo que no recordaba que los inmigrantes no autorizados recibieran un trato preferencial por nada en sus 21 años en Estados Unidos.

"Con el debido respeto", dijo, "ya es hora de que tengamos la oportunidad de ser los primeros en algo".