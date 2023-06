Procesan a Trump por documentos clasificados

Miami.- El ex Presidente Donald Trump llegó a la Corte de Miami en donde comparece por los cargos federales que se le imputan por la investigación de documentos clasificados, los cuales se llevó a su casa en Mar-a-Lago, Florida.

Imágenes televisivas muestran a cientos de simpatizantes del ex Mandatario que se aglomeran afuera de la Corte. Se trata del primer Presidente, ex o actual, en ser acusado por un gran jurado en 247 años de historia del país.

No se vio a Trump llegar a la Corte. La caravana del ex Presidente ingresó a través de un garaje subterráneo y no se permiten fotografías ni cámaras en la sala del tribunal.

De acuerdo con medios locales, en estos momentos se le tomaron las huellas, ha sido procesado y fichado por la Corte.

La primera comparecencia de Trump ante el tribunal por cargos penales federales estará presidida por Jonathan Goodman, un juez magistrado que no se espera que siga involucrado en el caso.

El Departamento de Justicia lo acusa de haber conservado documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, en los que figuraba información secreta sobre armas nucleares.

Trump se enfrenta a 37 cargos, entre ellos los de "retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional", "obstrucción a la justicia" y "falso testimonio".

Después de su comparecencia ante el tribunal, se espera que Trump vuele al Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, para hacer declaraciones en su propia defensa.