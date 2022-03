Prohíben talibanes a afganas tomar vuelos sin un hombre

Reforma

Kabul, Afganistán.- Los gobernantes talibanes de Afganistán se negaron a permitir que decenas de mujeres abordaran varios vuelos, incluidos algunos al extranjero, porque viajaban sin un tutor masculino, dijeron el sábado dos funcionarios de la aerolínea afgana.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a las repercusiones de los talibanes, dijeron que a decenas de mujeres que llegaron el viernes al aeropuerto internacional de Kabul para abordar vuelos nacionales e internacionales, pero se les dijo que no podían hacerlo sin un tutor masculino.

Algunas de las mujeres tenían doble nacionalidad y regresaban a sus hogares en el extranjero, incluidas algunas de Canadá. A las mujeres se les negó el embarque en vuelos a Islamabad, Dubai y Turquía en Kam Air y la aerolínea estatal Ariana.

La orden provino de los líderes talibanes, dijo un funcionario.

Para el sábado, algunas mujeres que viajaban solas recibieron permiso para abordar un vuelo de Ariana Airlines a la provincia occidental de Herat. Sin embargo, cuando se les concedió el permiso, habían perdido su vuelo.

El presidente del aeropuerto y el jefe de Policía, ambos del movimiento talibán y clérigos islámicos, se reunieron el sábado con funcionarios de la aerolínea.

"Están tratando de resolverlo", dijo el funcionario.

Todavía no estaba claro si los talibanes eximirían los viajes aéreos de una orden emitida hace meses que requería que las mujeres que viajaran más de 72 kilómetros fueran acompañadas por un familiar varón.

Los funcionarios talibanes contactados por The Associated Press no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Desde que asumió el poder en agosto pasado, los líderes talibanes han estado peleando entre ellos mientras luchan por pasar de la guerra al Gobierno.

Lo que enfurece a muchos afganos es saber que muchos de los talibanes de la generación más joven, como Sirajuddin Haqqani, están educando a sus niñas en Pakistán, mientras que en Afganistán, las mujeres y las niñas han sido blanco de sus edictos represivos desde que tomaron el poder.

Este último asalto a los derechos de las mujeres en Afganistán gobernado por los talibanes, que niega a las mujeres viajar en avión, se produce pocos días después de que el Gobierno religioso, integrado exclusivamente por hombres, rompiera su promesa de permitir que las niñas regresaran a la escuela después del sexto grado.

La medida enfureció a la comunidad internacional, que se ha mostrado reacia a reconocer al Gobierno dirigido por los talibanes desde que llegaron al poder en agosto pasado, por temor a que volvieran a su duro Gobierno de la década de 1990.

La negativa de los talibanes a abrir la educación a todos los niños afganos también enfureció a grandes sectores de la población afgana. El sábado, decenas de niñas se manifestaron en la capital afgana exigiendo el derecho a ir a la escuela.

Después de que los talibanes prohibieran la educación de las niñas más allá del sexto grado, la activista por los derechos de las mujeres Mahbouba Seraj acudió a TOLO TV de Afganistán para preguntar: "¿Cómo podemos nosotros, como nación, seguir confiando en ustedes con sus palabras? ¿Qué debemos hacer para complacerte? ¿Deberíamos morir todos?"

Una organización benéfica afgana llamada PenPath, que administra docenas de escuelas "secretas" con miles de voluntarios, planea organizar protestas en todo el país para exigir que los talibanes revoquen su orden, dijo Matiullah Wesa, fundador de PenPath.

El sábado, en el Foro de Doha 2022 en Qatar, Roya Mahboob, una empresaria afgana que fundó un equipo de robótica de niñas en Afganistán, recibió el Premio del Foro por su trabajo y compromiso con la educación de las niñas.

El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Tom West, canceló las reuniones con los talibanes en el Foro de Doha después de que se suspendieran las clases para niñas mayores.

La portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, dijo en un comunicado que "hemos cancelado algunos de nuestros compromisos, incluidas las reuniones planificadas en Doha y en torno al Foro de Doha, y hemos dejado en claro que vemos esta decisión como un posible punto de inflexión en nuestro compromiso".

"La decisión de los talibanes, si no se revierte rápidamente, dañará profundamente al pueblo afgano, las perspectivas de crecimiento económico del país y la ambición de los talibanes de mejorar sus relaciones con la comunidad internacional", dijo.

West reconoció que los talibanes habían hecho promesas desde que tomaron el poder para permitir que las niñas y las mujeres fueran a la escuela. Señaló que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional recibieron "las garantías necesarias" de que eso iba a suceder.

"Me sorprendió el cambio del pasado miércoles y creo que han visto reaccionar al mundo al condenar este movimiento", dijo West.

"Es una violación, ante todo, de la confianza del pueblo afgano porque asumieron el compromiso".

En una entrevista después de recibir el premio del Foro de Doha, Mahboob pidió a los muchos líderes mundiales y responsables políticos que asistieron al foro que presionen a los talibanes para que abran escuelas para todos los niños afganos.

l equipo de robótica huyó de Afganistán cuando los talibanes regresaron al poder, pero Mahboob dijo que todavía esperaba que se pudiera construir un centro de ciencia y tecnología que esperaba construir en Afganistán para las niñas.

"Espero que la comunidad internacional, las comunidades musulmanas (no) se hayan olvidado de Afganistán y no nos abandonen", dijo.

"Afganistán es un país pobre. No tiene suficientes recursos. Y si nos quitas nuestro conocimiento, no sé qué va a pasar".