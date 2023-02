Prohíben talibanes venta de anticonceptivos a afganas

Agencia Reforma

Kabul, Afganistán.- Los talibanes escalaron una vez más sus prohibiciones a las mujeres afganas y esta vez han detenido la venta de anticonceptivos en dos ciudades de Afganistán, de acuerdo con un reportaje del periódico británico The Guardian.

Según dicho medio, los talibanes señalan que la prohibición de este tipo de medicamentos se debe a que es una "conspiración occidental para controlar a la población musulmana".

El reportaje señala que el grupo radical que volvió al poder en Afganistán en agosto de 2021 amenaza a las parteras y pide a las farmacias que retiren los productos anticonceptivos.

"En dos ocasiones vinieron a mi tienda con armas y me amenazaron para que no mantuviera a la venta las píldoras anticonceptivas. Están revisando regularmente todas las farmacias en Kabul y hemos dejado de vender los productos", dijo el dueño de una tienda en la ciudad a The Guardian.

Desde la llegada de los talibanes, las mujeres han sido víctimas de abusos a sus derechos y se les ha prohibido asistir a la universidad, usar burka y tener puestos de trabajo en el Gobierno.