Promete Biden 100 millones de vacunas en 100 días

Reforma

Washington.- El Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se administrarán 100 millones de dosis de la vacuna para el Covid-19 en sus primeros 100 días en la Casa Blanca.

El Mandatario electo hizo este anuncio durante la presentación de sus elegidos para ocupar puestos claves de Sanidad en la Casa Blanca.

Este equipo "ayudará a poner como mínimo 100 millones de vacunas para covid-19 en los brazos de los estadounidenses", dijo Biden.

El virtual Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se administrarán 100 millones de dosis de la vacuna para el Covid-19 en sus primeros días 100 días en la Casa Blanca.

Lograr que los niños vuelvan a la escuela será una prioridad nacional en sus primeros 100 días, dijo Biden en una sesión informativa en Wilmington, Delaware.

"En 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejor", dijo Biden.

"Cualquiera que sea su posición política o punto de vista, hay que usar cubrebocas durante 100 días".

Las vacunas eficaces ayudarían al gobierno de Biden a enfocarse en sanar la debilitada economía de Estados Unidos.

Hubo más noticias positivas el martes en forma de documentos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos que mostraban que el regulador no planteó ninguna nueva pregunta sobre la seguridad o eficacia de la vacuna de Pfizer Inc.

"Mis primeros 100 días no acabarán con el virus Covid-19. No puedo prometer eso", dijo Biden. "No nos metimos en este lío rápidamente y no vamos a salir de él rápidamente. Va a tomar algún tiempo. Pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejor".

Biden presentó al fiscal general de California Xavier Becerra, un excongresista latino, como secretario de Salud y Servicios Humanos, además eligió a la doctora Rochelle Walensky, jefa de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts en Boston, para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, fue nombrado asesor médico jefe de Biden en relación con el virus y el doctor Vivek Murthy como médico general, un cargo que ocupó en el gobierno de Barack Obama.

Biden eligió a Jeff Zients, un asesor económico conocido por su capacidad de gestión, como "zar" del coronavirus. Zients supervisará la respuesta a la pandemia, incluyendo la distribución de cientos de millones de dosis de vacunas en coordinación con varias agencias federales, entre ellas el Pentágono.

Biden, un demócrata, tomará posesión del cargo el 20 de enero después de derrotar al Presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.