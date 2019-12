Propone nueva constitución para Haití

Puerto Príncipe, Haití.- En medio de una profunda crisis política y después de tres meses de protestas en las calles, Jovenel Moise, Presidente de Haití, propugnó la redacción de una nueva Constitución para fortalecer la figura presidencial.

"Haití es ingobernable con esta Constitución", afirmó el Presidente del país caribeño, en una entrevista concedida a EFE.

Moise reveló que las negociaciones para la formación de un Gobierno de unidad nacional podrían dar frutos antes del fin de diciembre, mas si fracasaran, no se podrían tomar medidas para afrontar la hambruna que afecta a varias regiones del país.

Haití estuvo totalmente paralizado por protestas multitudinarias entre septiembre y mediados de noviembre, algunas de ellas espontáneas y otras patrocinadas por grupos opositores.

La escasez de combustible fue sólo el detonante de las protestas que reclaman la corrupción, la criminalidad fuera de control y la falta de perspectivas de vida en el país más pobre de América.

Desde 1987 Haití ha tenido 17 presidentes, ha visto golpes de Estado, una intervención de la ONU y un terremoto devastador; aún así el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la actual crisis no tiene precedentes.

Aunque el Presidente dijo estar del lado de la no violencia, durante las protestas de septiembre a noviembre murieron 42 personas, 19 a manos de la Policía, según la ONU.

"Desde que llegué al poder, he comprendido que el país está dividido", señaló Moise, "El país está destrozado.

"En principio, es anormal que el país haya estado sin Gobierno durante 10 meses y sin presupuesto durante 14 meses. No es cuestión de retraso. Ya no llegamos a tiempo".

Para el Mandatario, todos los problemas se le atribuyen a la figura presidencial, pero, paradójicamente, la Constitución limita los poderes que tiene.

"Haití está cansado de esta Constitución. No solo la Constitución es una fuente de crisis política para el país, sino que también es incompatible con nuestra cultura", expresó, "El país es ingobernable con esta Constitución".

El Jefe del Ejecutivo aseguró que dicha revisión constitucional no lo beneficiaría a él, sino a su sucesor.

Ante el cuestionamiento sobre los sectores que piden su salida, Moise aseguró que se niega a dimitir porque pretende cumplir sus promesas de campaña de crear infraestructura.

"Los intereses del pueblo son los intereses del Estado", afirmó.

El Presidente admitió que le llevó tiempo comprender el sistema por su nivel de complejidad.

"Tenemos un sistema de depredación salvaje. No es fácil", apuntó, "El Estado está pagando y el pueblo no recibe los servicios".

Respecto a si la ayuda monetaria internacional que llegó después del terremoto de 2010 fue bien utilizada, el Jefe del Ejecutivo dijo que había muchos números de distintas fuentes.

"Lo que tengo como informe es que se ha gastado mucho dinero, varios miles de millones de dólares", contestó, "los resultados no son satisfactorios".