Propone senador de El Paso fin a rezagos médicos en Texas

Austin— Alrededor del 90 por ciento de Texas está experimentando una escasez de proveedores de atención médica de atención primaria. Un proyecto de ley del Senador estatal Cesar Blanco, demócrata de El Paso, busca cambiar eso.

El Proyecto de Ley del Senado 1700, también conocido como la Ley de Cuidado de la Salud Ampliado y Accesible Localmente para los Texanos (HEAL Texas), tiene como objetivo abordar la escasez de mano de obra en la industria del cuidado de la salud al reducir las barreras entre los enfermeros practicantes.

“Nuestro estado enfrenta una crisis de atención médica y cada vez menos médicos ejercen en áreas rurales y desatendidas”, dijo Blanco.

Los enfermeros practicantes suelen ser los únicos proveedores de atención médica en las zonas rurales del estado, pero enfrentan dos barreras.

En primer lugar, se les exige que practiquen con un médico delegador, un médico que supervisa las decisiones tomadas por el enfermero practicante.

En segundo lugar, los médicos que delegan pueden cobrar hasta $50,000 al año por su servicio sin tener que reunirse físicamente con los pacientes en la comunidad.

Blanco dijo que eliminar la barrera del médico que delega alentará a más enfermeras practicantes a permanecer en comunidades pequeñas sin tener que pagar el precio. El proyecto de ley también permite a las enfermeras practicantes “practicar en la medida de su capacidad profesional como ya lo hacen otros 26 estados de los Estados Unidos”, dijo.

“Este proyecto de ley no trata de médicos; este proyecto de ley no es sobre enfermeras”, dijo Blanco. “Este proyecto de ley trata de que los tejanos obtengan la atención médica de calidad que necesitan. Podemos ofrecer un mejor acceso, podemos ofrecer mejores opciones al aprobar HEAL Texas”.

Agregó que en partes del oeste de Texas, que él representa, la falta de proveedores médicos significa que algunos manejan más de 100 millas hasta el médico más cercano o posponen la atención preventiva crítica hasta que es demasiado tarde.

Para los tejanos mayores que probablemente dependan más del sistema de atención médica, a menudo pasan meses esperando una cita.

“Mis electores de la tercera edad me han dicho que el oeste de Texas es un gran lugar para jubilarse, pero no necesariamente un gran lugar para envejecer”, dijo Blanco. “Pero estas historias y estos desafíos no se limitan solo al oeste de Texas, este es un problema en todo el estado”.

Rob Schneider, de AARP Texas, dijo que está a favor del proyecto de ley a medida que Texas sigue envejeciendo.

Cerca de 3.7 millones de tejanos tienen 65 años o más. Para 2050, habrá 8.3 millones de texanos de 65 años o más, según proyecciones estatales. Schneider dijo que esto solo aumentará la demanda de todo tipo de servicios de atención médica.

“La legislatura está tomando medidas al expandir los servicios de telesalud y el acceso a Internet de alta velocidad, y si bien estos son componentes importantes que AARP apoya, es esencial que haya profesionales de la salud capacitados disponibles para brindar en todas las comunidades del estado donde son necesarios”, dijo Schneider.

La presidenta de Texas Nurse Practitioners, Cindy Weston, también elogió el proyecto de ley, calificándolo de “audaz” y de “sentido común”.

“Eliminar las regulaciones obsoletas permitirá que las enfermeras practicantes altamente capacitadas ingresen a las áreas de escasez de atención médica de nuestro estado y brinden la atención que tanto necesitan a más tejanos”, dijo Weston. “Otros veintiséis estados, todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el (Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos) ya permiten que las enfermeras practicantes practiquen en la medida máxima de su capacitación y licencia. Es hora de que Texas haga lo mismo”.

La doctora Caroline Duffy, médica de atención primaria, dijo que cree que el proyecto de ley en realidad dañará a los pacientes.

Duffy citó un estudio de la Clínica Hattiesburg que encontró que cuando se eliminan estas barreras, los costos aumentan y los resultados disminuyen.

Ella dijo que esto se debe a que los médicos pasan años en la escuela y en programas de residencia para convertirse en expertos en diagnóstico y tratamiento, mientras que las enfermeras practicantes no lo hacen. Permitir que las enfermeras practicantes tomen decisiones médicas para las que no están calificadas podría llevar a que los pacientes participen en pruebas y exploraciones costosas y lentas que son innecesarias.

Agregó que los estados que han reducido las barreras no están viendo un aumento de enfermeras practicantes en las comunidades rurales, como esperaban, citando el estudio.

Duffy dijo que, en cambio, aboga por los programas de pago de préstamos que se ofrecen a los médicos que practican en comunidades rurales durante cinco o diez años.

“Me preocupa aumentar el costo para Texas. Ya gastamos demasiado en atención médica”, dijo Duffy. “Necesitamos encontrar otras formas de llevar a los médicos a las áreas rurales”.