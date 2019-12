Protegen al medio ambiente

Ciudad de México— Además del incumplimiento de la ley laboral, la violación a normas ambientales será motivo de disputas comerciales en el T-MEC, según el acuerdo firmado en Palacio Nacional rumbo a la ratificación del documento.

De acuerdo con el texto, divulgado por el Partido Demócrata de Estados Unidos, se incluyeron reglas de mayor estándar en esta nueva revisión del Acuerdo.

Se estableció que la violación ambiental de un país afecta el comercio y la inversión, y si uno de los Gobiernos es acusado de ello, tendrá que demostrar lo contrario.

Se agregó el compromiso de que los tres países implementarán y mantendrán siete acuerdos ambientales multilaterales.

El documento agrega que el Gobierno de EU asignará recursos adicionales para monitorear si México y Canadá aplican las protecciones ambientales y realizarán un monitoreo del panorama ambiental en los dos países, poniendo especial atención en la Ciudad de México.

Respecto al sector automotriz, a todas la reglas de origen de los insumos que se habían establecido en la primera renegociación que concluyó la administración pasada, se agregó una que endureció el contenido de acero y aluminio.

El 70 por ciento del acero y aluminio contenido en un auto deberá ser del área de Norteamérica para considerarse libre de arancel, según explicó en conferencia posterior a la firma del protocolo de ratificación, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ese porcentaje tendrá que ser de material vertido y fundido en Norteamérica, es decir, no se podrá contabilizar el planchón de acero y lingotes de aluminio importados.

En el caso del acero, la norma entrará en vigor siete años después de que se apruebe el T-MEC y para aluminio, se acordó que no se haría ningún cambio, pero se volverá a discutir en 10 años.

El problema en este sector es que México no cuenta con bauxita, la roca de la cual se obtiene el aluminio.

Respecto a la protección de biomedicinas, desaparece la cláusula de protección, es decir, el tratado no impondrá los periodos de protección, pues será decisión de cada país.

Seade consideró que es complicado que se aprueben los recientes cambios al T-MEC, llamados protocolo modificatorio, porque quedan pocos días, así que puede ser que se logré en el curso de esta semana, de lo contrario sería en la primera semana de enero.

En Estados Unidos todavía quedan dos semanas activas, antes del 20 de diciembre.

Quizá en Canadá, por razones internas se tarde más, pero no es preocupante porque este país está totalmente comprometido, concluyó Seade.