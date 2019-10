Protesta ex líder Puigdemont contra condena

Ciudad de México.- El ex Presidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra prófugo de la Justicia española, participó este martes en una protesta con simpatizantes frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

"Necesitamos el apoyo total de los demócratas europeos, porque la crisis concierne a la democracia europea y la calidad de la democracia europea. No es un problema catalán, regional o español", dijo el ex líder separatista.

Ayer, el Tribunal Supremo de España emitió una nueva orden de arresto europea para el ex Mandatario regional, tras condenar a entre 9 y 13 años de prisión a los principales impulsores de la fallida declaración de independencia catalana de 2017.

En tanto, el Parlamento Europeo (PE) reactivó la prohibición total de acceso a sus edificios a Puigdemont, tras la nueva orden europea de detención y entrega en su contra.

La decisión se encuentra en el marco de la "cooperación" entre Estados miembros e instituciones europeas, dijeron fuentes parlamentarias a la agencia EFE.

Ciudadanos protestaron este lunes en varios puntos de Barcelona, especialmente en el Aeropuerto de El Prat, el cual canceló al menos 108 vuelos, contra el fallo del Tribunal Supremo.

Carles Puigdemont huyó a Bélgica a finales de 2017 para no enfrentarse a la Justicia española tras el fallido proceso independentista.