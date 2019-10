Protestan contra condena de separatistas

Madrid, España.- El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 12 ex políticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en 2017.

El veredicto español indignó de inmediato a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental.

La Corte condenó al ex Vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, tras uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.

Junqueras dijo que el veredicto quiere "destruir vidas".

"Pero sobre todo nos demuestra una cosa, que los catalanes no tienen alternativa", escribió en una carta publicada por su partido, Esquerra Republicana. "La independencia está hoy más cerca que nunca".

Por su parte, el Presidente español Pedro Sánchez defendió la sentencia y aseguró que estaba dentro del orden institucional.

"En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico", apuntó.

Sánchez consideró que el proceso independentista fracturó a la sociedad catalana.

"Hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña", señaló.

Aunque la Fiscalía había pedido condenas por el más grave delito de rebelión, que según la legislación española implica el uso de la violencia para alterar el orden constitucional, finalmente los jueces condenaron a nueve acusados por sedición, lo que supone que fomentaron el desorden público para incumplir la ley.

Junqueras y otros tres ex miembros del Gobierno regional -Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años- recibieron otra condena por malversación de fondos públicos.

La ex presidenta del Parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, mientras que los ex miembros del Gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.

Otros tres miembros del antiguo Gobierno catalán -Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- fueron multados por desobediencia.

Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

...Y protestan contra resolución

En respuesta al veredicto, cientos de estudiantes y funcionarios realizaron protestas de inmediato en varios puntos de Cataluña y su capital, Barcelona. Grupos independentistas de base habían dicho que organizarían protestas y actos de "desobediencia civil pacífica" si cualquiera de los acusados era condenado.

Las autoridades españolas han desplegado cientos de policías adicionales en la región nororiental en previsión del fallo judicial.

"Hoy se vulneran todos los derechos", afirmó Deni Saball, funcionaria de 60 años, que protestaba en la calle en Barcelona. "No quiero ser europea como no quiero ser española".

La decisión judicial es otro hito en la larga campaña de los separatistas, que quieren separar a Cataluña de España y crear un nuevo estado europeo.

El Gobierno español reitera que no lo permitirá. La Constitución española establece la "indisoluble unidad" del país.

La iniciativa independentista fracasó al no encontrar apoyo internacional. El Gobierno español intervino la autonomía de Cataluña y destituyó al Gobierno regional. Más tarde, la Fiscalía presentó cargos.

Los fiscales basaron su caso en el referendo del 1 de octubre de 2017, que el Gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.

El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.

Siete líderes independentistas supuestamente implicados en los acontecimientos, incluido el destituido ex Presidente catalán Carles Puigdemont, huyeron del país y están considerados como prófugos por el Gobierno español.

"100 años de prisión en total. Una barbaridad", tuiteó Puigdemont el lunes. "Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña".

El juicio incluyó unos 500 testigos, incluido el ex Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 50 vistas judiciales televisadas a nivel nacional.

Los abogados de la defensa alegaron que los líderes del movimiento secesionista representaban la voluntad de los catalanes que buscaban independizarse, y que según los sondeos de opinión son aproximadamente la mitad de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña.

Los líderes catalanes, que llevaban casi dos años en prisión cuando se publicó la sentencia, se han convertido en poderosos símbolos para los separatistas. Muchos simpatizantes llevan lazos amarillos en la ropa como signo de protesta.

Casi con certeza, el veredicto se convertiría en otro tema clave para la causa independentista, que pasa por sus momentos más difíciles en años con sus líderes más carismáticos entre rejas o en el extranjero.

Los dos principales partidos independentistas tienen opiniones contrapuestas sobre sus próximos pasos, y los grupos de base que impulsaron el movimiento empiezan a criticar la falta de progresos políticos.

El veredicto se publicó menos de un mes antes de que España celebre elecciones generales para elegir un nuevo Gobierno, y la gestión política de la cuestión catalana será sin duda uno de los temas claves de la campaña.