Protestan en Bogotá durante toque de queda

Bogotá, Colombia.- El Gobierno de la capital de Colombia declaró el viernes el toque de queda en todo Bogotá, después de que cientos de manifestantes reanudaron las protestas con nuevos actos de vandalismo y saqueos, mientras que tres policías murieron en un ataque con explosivos en un pueblo del suroeste del país.

El presidente Iván Duque, que enfrentó el jueves la protesta más grande desde su llegada al poder en agosto de 2018 con marchas de miles de personas en todo el país, había advertido de posibles actos de vandalismo como los registrados en Ecuador, Chile y Bolivia.

Los disturbios que se desataron después de las marchas del jueves dejaron tres personas muertas en dos pueblos del suroeste del país.

Manifestantes se reunieron el viernes por la tarde en la Plaza Bolívar de Bogotá, después de que el ex candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro y otros líderes llamaron a otra manifestación, luego que el jueves se registró un espontáneo "cacerolazo", una expresión de protesta en la que la gente golpea ollas y sartenes.

"Estamos aquí para seguir protestando contra el Gobierno de Duque", dijo la estudiante de arte Katheryn Martínez, de 25 años, mientras golpeaba una olla con un tenedor en la plaza, acompañada por su padre Arturo, de 55 años.

"Es un Gobierno ineficiente que mata a niños y no lo reconoce", afirmó refiriéndose a un reciente bombardeo dirigido a disidentes de las FARC en una zona selvática en el murieron ocho menores de edad, lo que obligó a renunciar al líder empresarial Guillermo Botero al cargo de ministro de Defensa.

La multitud, que incluía a personas mayores y familias, se dispersó abruptamente por múltiples disparos de gases lacrimógenos de la policía, obligando a los manifestantes a correr por las estrechas calles del centro histórico de Bogotá.

En varios sectores de la capital colombiana durante todo el día manifestantes bloquearon vías, saquearon supermercados, levantaron barricadas y atacaron con piedras autobuses, estaciones de pasajeros y a la policía que lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que previamente prohibió las ventas de bebidas alcohólicas, decretó toque de queda en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar a partir de las 8 de la noche.

Después extendió la medida a toda la ciudad de más de 7 millones de habitantes desde las 9 de la noche y anunció patrullajes conjuntos del ejército y la policía.

El toque de queda rigió el jueves en Cali, la tercera ciudad más poblada del país.

"Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos", declaró por su parte el presidente Duque en una alocución.