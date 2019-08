Protestan en RU por paro de Parlamento

Londres, Inglaterra.- Miles de personas se congregaron en Londres y otras ciudades británicas para protestar por la orden del Primer Ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento dos meses antes que se venza el plazo para se concrete el brexit.

Los manifestantes se reunieron cerca de la oficina del Primer Ministro en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, así como en Belfast, York y otras ciudades, para mostrar inconformidad contra el bloqueo de un Brexit sin acuerdo.

La multitud protestó contra la decisión de Johnson de cerrar el Parlamento durante varias semanas cuando se esperaba un debate sobre el Brexit y que se trabajara en un proyecto para evitar una salida desordenada de la UE.

"Boris Johnson, qué vergüenza", coreaban las personas en Londres.

La orden de Johnson de cerrar el Parlamento también está siendo apelada en tres casos judiciales por separado.

Las protestas fueron organizadas por el grupo Antibrexit Another Europe is Possible y por Momentum, que está aliado con el opositor Partido Laborista.

El grupo insta a sus miembros a ocupar puentes y bloquear carreteras.

Los organizadores dicen que se planean protestas en más de 30 lugares en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La semana pasada, la Reina Isabel II aprobó la suspensión del Parlamento, a petición del Primer Ministro, Boris Johnson, desde el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, lo que impediría a los legisladores tener herramientas para forzar al Gobierno a alcanzar un acuerdo de salida de la Unión Europea.

La fecha para el Brexit es el 31 de octubre.